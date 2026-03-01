У берегов Омана поражен нефтяной танкер MKD Vyom

Нефтяной танкер MKD Vyom (IMO 9284386) под флагом Маршалловых островов получил повреждения в результате удара у берегов Омана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на MarineTraffic. Инцидент произошел примерно в 82 км к северо-западу от столицы страны Маската — в акватории Оманского залива, вблизи входа в Ормузский пролив. Британский центр морской безопасности UKMTO сообщает, что судно было поражено выше ватерлинии, пожар на борту ликвидирован и танкер намерен продолжить движение.

MKD Vyom — нефтяной танкер длиной 229 метров, ходящий под флагом Маршалловых островов. На момент инцидента он следовал с грузом сырой нефти из Эймёйдена (Нидерланды) в саудовский порт Рас-Танура с расчетным прибытием 2 марта. По данным систем отслеживания MarineTraffic, после попадания судно сбавило ход.

Это уже второй инцидент с танкером в этом районе за сутки. Ранее у побережья Омана, вблизи полуострова Мусандам, был атакован и начал тонуть нефтяной танкер Skylight под флагом Палау. В результате четыре члена экипажа получили ранения, все 20 человек на борту — 15 граждан Индии и пять граждан Ирана — эвакуированы оманским Центром морской безопасности. Ответственность за атаки фактически взяли на себя власти Ирана, назвав действия судов незаконными.

Инциденты произошли на фоне резкой эскалации напряженности в регионе после совместной военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. В ответ на нее Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства. КСИР предупреждал суда по радиосвязи о том, что ни одно судно не может пересечь пролив. Впоследствии секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности, генерал Мохсен Резаи, уточнил, что нефтяные танкеры могут проходить пролив до дальнейшего уведомления, однако американские военные по-прежнему рассматриваются как законные цели.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% мирового экспорта сжиженного природного газа. На фоне происходящего, по данным MarineTraffic, не менее 150 танкеров бросили якорь в открытых водах Персидского залива, не решаясь двигаться дальше, а еще около 100 судов стоят у побережья ОАЭ и Омана по другую сторону пролива.

