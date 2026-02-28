КСИР закрыл Ормузский пролив для судоходства

Корпус стражей исламской революции перекрыл судоходство в Ормузском проливе, по радиосвязи его представители предупреждают суда о том, что ни одно судно не может пересечь пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на миссию ЕС по защите европейских судов в Красном море ASPIDES. Эти сообщения подтверждает также британское морское агентство UK Maritime Trade Operations. Официально о закрытии пролива иранские власти пока не объявляли.

Ормузский пролив — один из самых главных в мире морских путей перевозки нефти, по нему ее вывозят из Персидского залива в Аравийское море и Индийский океан. Этим маршрутом идет до трети всего мирового нефтяного трафика.

Зимой 2026 года иранские власти провели в Ормузском проливе учения со стрельбой. В прошлом году Иран несколько раз угрожал перекрыть пролив и тем самым создать дефицит на нефтяном рынке в ответ на удары Израиля, нанесенные летом.

