КСИР начал военно-морские учения в Ормузском проливе за день до переговоров Ирана с США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник, 16 февраля, начал военно-морские учения в Ормузском проливе. По сообщению агентства Tasnim, которое передает Financial Times, маневры проводились для оценки «оперативной готовности» морских подразделений к «потенциальным военным угрозам и угрозам безопасности». За учениями лично наблюдал главнокомандующий КСИР генерал-майор Мохаммад Пакпур.

Отмечается, что учения прошли на фоне нарастающего давления со стороны США. В последние недели президент Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану военным ударом после жестокого подавления массовых протестов в стране. На прошлой неделе он направил в регион вторую авианосную ударную группу, заявив, что вариант военных действий рассматривается США, если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе.

Во вторник в Швейцарии должен был состояться второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что прибыл в Женеву «с реальными идеями для достижения справедливой и равноправной сделки», добавив, что «подчинение перед угрозами» исключено. В первом раунде непрямых переговоров в Омане США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Вашингтон настаивает на том, чтобы переговоры затронули ракетную программу Ирана и его поддержку вооруженных группировок в регионе. Тегеран это категорически отвергает и требует, чтобы обсуждалась исключительно ядерная тема. В понедельник Арагчи также встретился в Женеве с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси — стороны обсудили техническое сотрудничество Ирана с агентством.

КСИР заявил, что цель учений — обеспечить «умный контроль» Ирана над Ормузским проливом, через который ежедневно проходит около трети мировых морских поставок нефти. Тегеран неоднократно угрожал перекрыть пролив в случае нападения и предупреждал, что все американские военные базы в регионе станут законными целями при начале боевых действий.

Ранее стало известно, что в армии США ведется подготовка к продолжительной военной операции против Ирана на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ атаковать. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

