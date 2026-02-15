По официальным данным Ирана, во время протестов погибли 3117 человек. Однако базирующаяся в США организация Human Rights Activists News Agency сообщала, что по состоянию на 31 января смогла подтвердить гибель 6713 человек и проверяет информацию еще о 17 091 случае.

В ожидании «Форда» и «Буша»

По словам Ш., среди иранцев царят усталость и растерянность — никто не понимает, что произойдет дальше. Он считает, что для победы над КСИР необходимо иностранное военное вмешательство, и выступает против переговоров США с Тегераном.

«Мы проливали кровь не для того, чтобы с ними вели переговоры. Требование народа — уничтожение режима, а не переговоры с ним. Они убьют столько людей, сколько смогут. Против них ничего не сделаешь голыми руками. Должна быть сила, которая устранит их, чтобы у людей появилась возможность что-то противопоставить».

Иранист Михаил Бородкин говорит The Insider, что ужасающее экономическое положение Ирана не имеет шансов восстановиться без отмены санкций:

«Экономика Ирана пребывает в упадке, инфляция бьет рекорды, безработица растет. В Иране развита система нерыночных государственных цен на базовые товары — на топливо, к примеру. Они субсидируются из бюджета, который скудеет с каждым годом. Без отмены санкций бюджет не пополнить. Отмену субсидий они не обсуждают. Значит, надежды на улучшение нет. Но надо понимать, что обнищание не всегда автоматически ведет к краху режима. КНДР живет намного хуже, но не рушится. Это возможно, если из-за продолжающихся проблем будут новые демонстрации, и они вызовут раскол элит. Но этого может и не произойти».

Иранист Никита Смагин, напротив, полагает, что новая волна массовых протестов практически неизбежна, но предугадать, вспыхнет ли она через несколько дней или лет, невозможно: «Протестная активность медленно возвращается, и ее динамика говорит о том, что новые массовые демонстрации обязательно вернутся. Но когда это произойдет, во многом зависит от локальной повестки и того, как выступления будут подавлять».

С неизбежностью продолжения протестов согласна и активистка Н., но, по ее словам, простых сценариев перемен ждать не стоит:

«Протесты в Иране далеки от завершения, хотя могут быть паузы, длящиеся месяцы и даже до года. Но их основные причины остаются неизменными, и таким образом сопротивление обязательно продолжится. Никуда не делись дикая инфляция, отсутствие базовой безопасности и систематическое разграбление природных ресурсов. Единственное, что изменилось, — это пролитая кровь.

Я не вижу, как можно реформировать эту систему, а потенциальное военное вмешательство США не принесет облегчение обычным людям. Если это случится, оно будет направлено против военных возможностей режима, а не против его политической структуры как таковой. Для граждан это означает дальнейший экономический коллапс, экстремальную инфляцию и разрушение того, что осталось от общественной инфраструктуры.

Стоит помнить, что протесты были подавлены не только регулярной армией и полицией, но также и полувоенными группировками. В подавлении участвовали Корпус стражей исламской революции (КСИР), „Басидж“... Режим был настолько напуган восстанием, что даже вооружил подростков из „Басидж“ и мотивировал их убивать как можно больше людей. Также были привлечены иностранные исламистские наемники, например из „Бригады Фатимиюн“».

Опрошенные The Insider эксперты сходятся во мнении, что сами по себе удары с воздуха не означают быстрой и гарантированной смены режима. Но военное вмешательство может в значительной степени ослабить власть: уничтожение военной инфраструктуры и баз КСИР способно на время парализовать систему и создать окно возможностей для нового восстания.

Востоковед Александр Гринберг отмечает, что обеспечить смену режима без наземной операции непросто:

«Пентагон разрабатывает программы, которые если и не гарантируют, то, по крайней мере, способствуют появлению чего-то, что заменит этот режим. Но с дистанции трудно установить новый режим. Я не припомню, чтобы это можно было бы сделать без оккупации страны. А США этого не хотят. Что возможно, так это нанести удар по стратегическим возможностям Ирана, то есть уничтожить баллистический арсенал и военные базы КСИР. Это может парализовать режим, и те иранцы, которые готовы взять свою судьбу в свои руки, смогут начать действовать».

Иранист Михаил Бородкин допускает, что после падения теократии в Иране может сформироваться более дружественное США правительство:

«Иранский народ настроен в целом благожелательно к Западу. До революции 1979 года там был вполне прозападный режим, более того — стратегический партнер Израиля. Соответственно, уход нынешнего режима фанатиков дает все основания полагать, что новое правительство, не связанное радикальной исламистской идеологией, будет вести себя нормально».

Переговоры США с Ираном продолжаются, и во вторник ожидается следующая встреча, на этот раз в Женеве. А пока «Джеральд Форд» движется к Ирану, США приказали приготовиться третьему авианосцу, названному в честь Джорджа Буша — младшего, который в годы своего президентства сверг диктатуру Саддама Хусейна в соседнем с Ираном Ираке.

