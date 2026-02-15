Армия США готовится к продолжительной операции против Ирана — источники Reuters

В армии США ведется подготовка к продолжительной военной операции против Ирана на случай, если президент Дональд Трамп отдаст приказ атаковать. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

17 февраля в Женеве пройдут переговоры между США и Ираном. С представителями Тегерана встретятся спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, при этом представители Омана выступят в качестве посредников. Госсекретарь США Марко Рубио в преддверии переговоров заявил, что Трамп предпочел бы достичь соглашения с Ираном, но «это очень сложно сделать».

Президент в свою очередь 13 февраля упомянул о возможности смены властей в Иране, заявив, что «это, кажется, лучшее, что могло бы произойти». Он не ответил на вопрос, кто мог бы возглавить страну, но сказал, что «такие люди есть».

США за последние месяцы отправили на Ближний Восток две флотилии, возглавляемые авианосцами USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford. Кроме того, по данным The Wall Street Journal, приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке получил еще один авианосец — USS George H. W. Bush.

