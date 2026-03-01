Нефтяной танкер Skylight попал под иранский обстрел в водах Омана

Нефтяной танкер попал под обстрел в территориальных водах Омана на фоне продолжающегося военного конфликта в регионе, сообщил центр морской безопасности страны. Пострадали 4 человека.



Обновление: Нефтяной танкер Skylight (IMO: 9330020) шел под флагом Республики Палау. Иранская атака произошла в пяти морских милях к северу от оманского порта Хасаб в провинции Мусандам. Все 20 членов экипажа, включая 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана, были эвакуированы.



Инцидент произошел в районе Ормузского пролива, через который проходит до пятой части мировых морских поставок нефти и который уже несколько недель остается зоной повышенного риска из‑за ракетных и дроновых ударов, задержаний судов и угроз перекрытия судоходства со стороны Ирана.

28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов. 1 марта экс-командующий КСИР и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления».

