Нефтяной танкер Stena Imperative (IMO: 9666077) был атакован в порту Бахрейна неизвестными снарядами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности.

Судно попало под атаку рано утром в понедельник, 2 марта. На момент атаки оно стояло в порту Бахрейна и остается там до сих пор, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic.

Уточняется, что после ударов на судне начался пожар. В танкер попали два неизвестных снаряда. О пострадавших не сообщается, экипаж судна был эвакуирован.

Это первое известное судно под американским флагом, получившее повреждения с момента начала ударов США и Израиля по Ирану, отмечает Reuters. В начале февраля судно подверглось атаке со стороны Корпуса стражей исламской революции, когда проходило Ормузский пролив.

Профильные проекты и эксперты в области судоходства ранее отмечали, что Stena Imperative входит в программу ВМС США по обеспечению безопасности танкеров (Tanker Security Program). Как писал Грегори Баттенфилд, брокер International Trans Oil Energy, эта программа предполагает, что правительство предоставляет субсидии для поддержания небольшого флота американских танкеров, осуществляющих международные перевозки в обычное время. Взамен эти суда обязуются поддерживать нужды национальной безопасности США по требованию:

«Речь идет не о милитаризации коммерческого судоходства изо дня в день, а о том, чтобы гарантировать, что США не будут испытывать острую нехватку надежных танкерных мощностей в случае напряженной ситуации».

С субботы, 28 февраля, в водах Омана были атакованы по меньшей мере два судна — танкеры MKD Vyom и Skylight (оба были под флагом Маршалловых островов). После начала вооруженного противостояния между сторонами КСИР закрыл Ормузский пролив для судоходства.

