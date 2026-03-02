Морской беспилотник атаковал нефтяной танкер в Оманском заливе, погиб моряк

Нефтяной танкер MKD Vyom (IMO 9284386) под флагом Маршалловых островов был атакован в Оманском заливе БЭК со взрывным устройством, сообщает 2 марта Оманское государственное информагентство. В результате атаки в машинном отделении судна произошел взрыв и пожар, погиб один член экипажа, гражданин Индии.

По данным агентства, нападение произошло в 52 морских милях (96 км) от побережья Омана. На борту танкера находился 21 человек: 16 индийцев, четверо граждан Бангладеш и гражданин Украины. Экипаж эвакуирован.

Накануне, 1 марта, Reuters сообщало, что MKD Vyom поражен у берегов Омана, примерно в 82 км от столицы страны Маската. Британский центр морской безопасности UKMTO отмечал, что судно было поражено выше ватерлинии, пожар на борту ликвидирован и танкер намерен продолжить движение. Исходя из этих данных, можно предположить, что 2 марта MKD Vyom был атакован во второй раз.

MKD Vyom следовал с грузом сырой нефти из Эймёйдена (Нидерланды) в саудовский порт Рас-Танура с расчетным прибытием 2 марта. По данным систем отслеживания MarineTraffic, после атаки 1 марта судно сбавило ход.

Кто стоит за атаками на MKD Vyom, не уточняется. Также 1 марта в водах у Омана был атакован нефтяной танкер Skylight (IMO: 9330020). Известно, что Иран угрожает судам, приближающимся к Ормузскому проливу, который соединяет Оманский залив с Персидским, и, предположительно, уже совершил несколько атак с тех пор, как Израиль и США 28 февраля начали наносить авиаудары по территории Исламской Республики.

