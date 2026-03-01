В Персидском заливе не менее 1000 судов испытывают проблемы в навигации из-за работы средств РЭБ

В акватории Персидского залива с 28 февраля не менее 1000 гражданских судов столкнулись со сложностями в навигации из-за масштабных сбоев в работе GPS. Об этом свидетельствуют данные морского мониторинга и резкие скачки маршрутов на электронных картах, сообщили The Insider аналитики сервиса Starboard Maritime Intelligence.

Перебои связаны с активной работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) прибрежных государств региона. Искажение сигнала может осуществляться не только Ираном, но также Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Специалисты отмечают признаки подмены навигационного сигнала, при которой суда получают некорректные координаты. В ряде случаев маршруты на системах автоматической идентификации (AIS) отображаются в виде прямых линий, пересекающих акваторию и даже сушу, что указывает на вмешательство в работу спутниковой навигации.

Глушение и искажение сигнала потенциально усложняет удары по региону с помощью вооружений, использующих спутниковое наведение.