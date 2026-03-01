В Персидском заливе не менее 1000 судов испытывают проблемы в навигации из-за работы средств РЭБ

В акватории Персидского залива с 28 февраля не менее 1000 гражданских судов столкнулись со сложностями в навигации из-за масштабных сбоев в работе GPS. Об этом свидетельствуют данные морского мониторинга и резкие скачки маршрутов на электронных картах, сообщили The Insider аналитики сервиса Starboard Maritime Intelligence.

Перебои связаны с активной работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) прибрежных государств региона. Искажение сигнала может осуществляться не только Ираном, но также Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Специалисты отмечают признаки подмены навигационного сигнала, при которой суда получают некорректные координаты. В ряде случаев маршруты на системах автоматической идентификации (AIS) отображаются в виде прямых линий, пересекающих акваторию и даже сушу, что указывает на вмешательство в работу спутниковой навигации.

Глушение и искажение сигнала потенциально усложняет удары по региону с помощью вооружений, использующих спутниковое наведение.

UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) — британский центр координации безопасности торгового судоходства.

MSCIO (Maritime Security Centre – Indian Ocean) — военные штабы стран коалиции, действующих в регионе Персидского залива и Аравийского моря.

АИС (Автоматическая идентификационная система) — система в судоходстве, служащая для идентификации судов, их габаритов, курса и для использования средствами подвижной и фиксированной служб гражданского назначения.

Спутниковая навигационная система (ГНСС, GNSS) — система, позволяющая определять координаты, скорость и направление движения объектов на земле, воде, в воздухе и на орбите, а также получать точное время. Она состоит из спутниковой группировки и наземного сегмента управления.

Глобальное покрытие обеспечивают три системы: GPS, ГЛОНАСС и «Бэйдоу».

Прямые линии свидетельствуют об искусственных помехах
Starboard Maritime Intelligence для The Insider

За последние 24 часа в регионе были атакованы минимум два судна.

  • SKYLIGHT (IMO 9330020) — танкер под флагом Палау, атакован в 5 морских милях к северу от Хасаба (Оман); экипаж эвакуирован; сообщается о четырех раненых.
  • MKD VYOM (IMO 9284386) — танкер под флагом Маршалловых островов, попадание снаряда выше ватерлинии; возгорание локализовано.

Также сообщалось о возможном ударе по танкеру SEA LA DONNA (IMO 9380532), однако информация не подтвердилась.

Уровень угрозы опасности критический

Инциденты подтверждают сохраняющуюся угрозу применения ракет и беспилотников в Оманском заливе, Ормузском проливе и на подходах к нему. Объединенный морской информационный центр JMIC (Joint Maritime Information Center) выпустил отчет <есть в распоряжении The Insider>, в котором оценил обстановку в акватории Оманского залива как «критическую», подняв маркер с «серьезной». Отчет подготовлен совместно с UKMTO и MSCIO.

Аналитики JMIC отмечают, что ожидается увеличение скопления судов у портов ОАЭ, на оманских подходах и в якорных районах Ормузского пролива, поскольку операторы откладывают транзит до прояснения ситуации. Повышенная плотность движения может создать дополнительные навигационные риски, включая ограниченное пространство для маневрирования, срыв с якоря и вероятность столкновений.

JMIC также указывает на значительное вмешательство в работу GNSS. Наблюдаются смещения координат, аномалии AIS и периодическая деградация сигнала.

Прогноз JMIC на 24–48 часов:

  • угроза ракетных и беспилотных ударов с воздуха сохранится;
  • риск сопутствующего ущерба остается высоким;
  • под угрозой находятся все торговые суда вне зависимости от флага и национальной принадлежности;
  • ни один признанный орган не объявлял официального закрытия Ормузского пролива;
  • минная опасность остается ключевым фактором возможной эскалации.

