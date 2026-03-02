После иранских ударов Катар остановил производство СПГ, Саудовская Аравия останавливает выработку нефтепродуктов

Катар приостановил производство сжиженного газа, а Саудовская Аравия остановила крупнейший нефтеперерабатывающий завод после удара дрона, сообщает Reuters. Превентивные остановки охватили энергетические объекты по всему Ближнему Востоку на фоне ударов Израиля и США и ответных действий Ирана. По данным источников, меры предприняты для предотвращения повреждений инфраструктуры.

Атаки продолжаются третьи сутки. Сообщается, что почти весь нефтедобывающий сектор Иракского Курдистана остановлен, приостановлена работа нескольких крупных газовых месторождений Израиля, что сократило экспорт топлива в Египет. Цены на нефть выросли на 13%, превысив $82 за баррель, после резкого сокращения судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок углеводородов.

Фирма Saudi Aramco закрыла НПЗ Рас-Танура мощностью 550 тысяч баррелей в сутки — ключевой объект экспортной инфраструктуры на побережье Персидского залива — после иранского удара по нему. В Курдистане компании DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas и HKN Energy остановили добычу без зафиксированных повреждений мощностей. QatarEnergy остановила производство СПГ после ударов по объектам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид. Компания заявила, что атаки затронули действующие производственные мощности. QatarEnergy является крупнейшим в мире производителем СПГ, обеспечивая почти 20% мирового производства.

В Израиле государство потребовало от Chevron временно отключить месторождение «Левиафан». В Иране на острове Харк были зафиксированы взрывы в районе, где обрабатывается 90% экспорта нефти.