Иран заявил, что отказывается от переговоров с США

Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном. Об этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани на своей странице в Twitter.

«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», — говорится в его посте.

Публикация Лариджани стала ответом на материал газеты The Wall Street Journal, в котором со ссылкой на источники говорилось, что Али Лариджани предпринял попытку возобновить переговоры с США. Статья была опубликована в воскресенье, 1 марта.

Накануне о том, что Тегеран попросил возобновить переговоры, сообщил и президент США Дональд Трамп. В разговоре с изданием The Atlantic американский лидер заявил, что вступить в переговоры пожелало новое иранское руководство. Он сказал, что согласился на диалог, однако отказался уточнить сроки.

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли совместный удар по территории Ирана. Об итогах второго дня войны читайте по ссылке.