Трамп утверждает, что иранские власти запросили возобновление переговоров с США и он согласился

Президент США Дональд Трамп сообщил изданию The Atlantic, что новое иранское руководство выразило желание вступить в переговоры. Трамп подтвердил, что согласился на диалог, однако отказался уточнить сроки. По его словам, иранская сторона слишком долго тянула с этим шагом, а часть переговорщиков, с которыми Вашингтон контактировал в последние недели, погибли в результате ударов. Трамп заявил: «Им следовало сделать это раньше. Они могли заключить сделку. Они слишком долго хитрили».

Накануне Трамп опубликовал видеообращение в соцсетях, в котором призвал иранцев восстать против действующего режима после завершения бомбардировок. При этом на вопрос о том, готов ли он продлить военную операцию для поддержки возможного народного восстания, президент ответил уклончиво, заявив, что будет «оценивать ситуацию по мере ее развития». Тем не менее Трамп выразил уверенность, что смена власти в Иране неизбежна, сославшись на празднования на улицах иранских городов и акции поддержки среди иранской диаспоры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. При этом The Atlantic отмечает, что наряду с проявлениями радости в ряде городов прошли и масштабные антивоенные протесты.

Вскоре после интервью американские военные объявили о первых потерях в ходе операции: трое военнослужащих США погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. Трамп, однако, заявил, что не ожидает негативного влияния операции на позиции республиканцев перед осенними промежуточными выборами, подчеркнув, что американская экономика, по его оценке, находится на рекордном подъеме.

Президент также коснулся возможных последствий для нефтяного рынка, торги на котором возобновляются в ближайшее время. По его словам, влияние на цены окажется менее значительным, чем прогнозировали аналитики, благодаря «успеху операции» на начальном этапе. На вопрос о возможных иранских угрозах безопасности на территории США — в том числе о попытках покушения на американских чиновников — Трамп отвечать отказался.

В завершение разговора президент вернулся к обоснованию решения об ударе, заявив, что «люди хотели сделать это 47 лет», имея в виду конфронтацию с Ираном, продолжающуюся с момента исламской революции 1979 года.

