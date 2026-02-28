Президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.



«Хаменеи, один из самых злых людей в Истории, мертв. Это не только Правосудие для народа Ирана, но и для всех Великих американцев и тех людей из многих Стран по всему Миру, которые были убиты или изувечены Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов», — написал Трамп.



По словам Трампа, операция проводилась при тесной координации с Израилем, а Хаменеи «не смог избежать» американских разведывательных возможностей и систем отслеживания. Он также утверждает, что вместе с иранским лидером были ликвидированы и другие представители руководства страны.



Трамп заявил, что часть Корпуса стражей исламской революции, военных и сил безопасности «больше не хочет воевать» и ищет иммунитет. «Теперь они могут получить иммунитет, позже они получат только смерть», — написал он. Президент добавил, что «тяжелые и точечные бомбардировки» будут продолжаться столько, сколько потребуется для достижения цели «мира на всем Ближнем Востоке и во всем мире».



Иранское агентство Tasnim тем временем сообщает, что верховный лидер уверенно руководит ситуацией на поле боя. При этом Тегеран объявил об отмене запланированного на субботний вечер выступления Хаменеи. С момента начала военной операции между США и Ираном он не появлялся на публике.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что появляется все больше признаков возможной гибели Хаменеи, однако официального подтверждения со стороны Израиля пока не последовало.



Израиль в субботу нанес удар по резиденции аятоллы Али Хаменеи в Иране — здание было полностью разрушено, что подтверждают опубликованные спутниковые снимки.



Старший чиновник Пентагона сообщил Fox News, что аятолла Али Хаменеи и от пяти до десяти высокопоставленных представителей Исламской Республики, включая командующего Корпусом стражей исламской революции, могли погибнуть при первом ударе Израиля по комплексу в Тегеране. По данным собеседников канала, операцию намеренно провели раньше запланированного срока — время атаки было сдвинуто на основании разведданных и из-за «цели форс-мажор», поэтому США и Израиль пошли на нетипичный шаг и нанесли дневной удар, чтобы застать участников совещания врасплох.

Али Хаменеи — один из лидеров исламской революции 1979 года, третий президент Ирана (1981–1989 гг.) и второй Верховный лидер Исламской Республики с 1989 года, в чьих руках были сосредоточены ключевые рычаги политической, военной и религиозной власти более трех десятилетий. Это определило внешнюю политику Тегерана, усиление роли КСИР и поддержку шиитских прокси-движений в регионе.

Региональное влияние Хаменеи начало ослабевать после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В июне прошлого года Хаменеи был вынужден скрываться после израильских ударов, в результате которых погибли несколько его ближайших соратников и командиров КСИР. Удары Израиля и США в июне 2025 года уничтожили ядерные и ракетные объекты Ирана.

