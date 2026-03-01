В ходе операции «Эпическая ярость» против Ирана погибли трое американских военных — Центральное командование

Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило, что по состоянию на 9:30 утра 1 марта по восточному времени в ходе операции «Эпическая ярость» погибли трое американских военнослужащих, ещё пятеро получили тяжёлые ранения. Несколько человек получили незначительные осколочные ранения и контузии и возвращаются в строй. По данным командования, боевые действия продолжаются, «ситуация остаётся нестабильной». Командование воздержится от раскрытия дополнительной информации, в том числе личностей погибших, до истечения 24 часов после уведомления их семей.

США начали операцию «Эпическая ярость» 28 февраля по приказу президента Дональда Трампа — совместно с израильской операцией «Рык льва». Удары наносились по военным объектам, командным пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам ракетной программы Ирана; Тегеран был атакован в районе президентского комплекса и резиденций высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанёс ракетно-дроновые удары по Израилю и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.

Между тем накануне, 28 февраля, CENTCOM заявлял, что ответные удары Ирана не привели к потерям среди американских военных, а ущерб объектам был минимальным и не сказался на ходе операций. Сегодняшнее сообщение о гибели военных стало первым признанием американских потерь с начала кампании.

Операция развернулась на фоне провала переговоров по иранской ядерной программе. 26 февраля в Женеве Иран отверг требования США ликвидировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане и передать весь запас обогащённого урана. Это произошло несмотря на то, что незадолго до начала ударов Оман объявил о «прорыве» на переговорах: по словам главы МИД страны, Тегеран якобы согласился никогда не накапливать обогащённый уран и допустить полноценный контроль МАГАТЭ. Трамп, назвав операцию огромным успехом, заявил, что большинство иранских руководителей, принимавших решения, погибли, а потом объявил о гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

По данным Красного Полумесяца Ирана, в первый день войны погибли не менее 201 человека, ещё 747 получили ранения. Среди целей оказалась, по сообщениям иранских СМИ, начальная школа для девочек в городе Минаб на юге страны — число жертв там, по официальным заявлениям, превысило 140 человек.

