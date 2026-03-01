Иранские дроны ударили по французской военной базе в Абу-Даби

Два иранских беспилотника типа Shahed-136 атаковали французскую военно-морскую базу Camp de la Paix в Абу-Даби, расположенную в районе порта Зайед. Геопривязка видео, сделанная OSINT-аналитиком Coupsure, указывает на координаты в непосредственной близости от базы.

По данным министерства обороны ОАЭ, удар пришёлся по военному объекту «Аль-Салам» — под этим названием эмиратские власти упоминают базу в официальных сообщениях. В результате атаки были повреждены два контейнера на складе, вспыхнул пожар. Жертв среди личного состава нет.

Очевидцы сообщали о густом чёрном дыме над территорией базы. Видеозаписи с последствиями удара появились в социальных сетях, однако ряд публикаций впоследствии был удалён.

Camp de la Paix был открыт в мае 2009 года при президенте Николя Саркози и стал первой зарубежной военной базой Франции за пределами Африки за последние полвека. На объекте дислоцировано около 250 французских военнослужащих, из которых 70 относятся к военно-морским силам. База обеспечивает присутствие французского флота в Персидском заливе, Оманском заливе и северной части Индийского океана.

Удар по французскому военному объекту произошёл на фоне масштабных иранских ракетно-дроновых атак на ряд стран региона в ответ на удары США и Израиля по иранской территории. Ранее иранские беспилотники атаковали объекты в Бахрейне, Кувейте и на территории ОАЭ, в том числе отель на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае.

