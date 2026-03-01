Иранские СМИ и официальные лица сообщают о более чем 140 погибших после удара по школе для девочек в Минабе

Число погибших при ударе по женской школе в иранском Минабе возросло до 148 человек, сообщают иранские государственные СМИ, как передает The Guardian. Еще 95 человек получили ранения — об этом заявляет агентство Mizan News Agency со ссылкой на местного прокурора Эбрагима Тахери. Позднее глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил гибель не менее 140 человек. Удар был нанесен утром в субботу по начальной школе «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб на юге Ирана.

The Guardian отмечает, что видео и фотографии с места трагедии прошли верификацию и геолокацию. На них видны сотни людей вокруг частично обрушившегося дымящегося здания, по улице разбросаны обломки, мужчины разбирают завалы. Из-под руин достают школьные ранцы и учебники. По данным иранского телеканала КСИР Fars, здание было поражено ракетой повышенной мощности и полностью разрушено.

Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс заявил, что американская сторона «осведомлена о сообщениях о гражданских жертвах в ходе текущих военных операций» и проверяет эти данные. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что также «проверяет» информацию об ударе, уточнив, что, по имеющимся у нее сведениям, ни израильские, ни американские военные не наносили удар по этому месту. Здание школы располагается в непосредственной близости от базы Корпуса стражей исламской революции.

Иран назвал гибель детей военным преступлением. Постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани заявил, что удар является «преступлением против человечности». Министерство здравоохранения Ирана охарактеризовало это событие как «самую горькую новость» конфликта.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что следит за ситуацией. Нобелевский лауреат, правозащитница и борец за право девочек на образование Малала Юсуфзай призвала привлечь виновных к ответственности и напомнила, что все стороны конфликта обязаны соблюдать нормы международного права, защищающие мирных жителей и школы. Международное право в целом запрещает преднамеренные удары по образовательным учреждениям в ходе вооруженных конфликтов.

