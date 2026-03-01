Министр обороны Великобритании заявил, что Иран выпустил две ракеты по Кипру. Это отрицают в правительстве Кипра

Министр обороны Великобритании Джон Хейли заявил, что Иран выпустил две ракеты в сторону Кипра, где расположены британские военные базы. Об этом сообщает The Independent.



Хейли подчеркнул, что, по его оценке, ракеты не были непосредственно нацелены на объекты Соединенного Королевства, а сам инцидент он назвал проявлением неизбирательного характера ответных действий Тегерана.

Хейли добавил, что около 300 британских военнослужащих находились вблизи целей ударов в Бахрейне, причем некоторые — всего в нескольких сотнях метров от мест падения ракет.

Глава Минобороны призвал Иран прекратить ракетные атаки, отказаться от «неконтролируемых неизбирательных ударов» и свернуть свои оружейные программы. Он также заявил, что иранский режим представляет угрозу и не должен получить ядерное оружие. Давать прямую оценку законности действий США и Израиля Хейли не стал, отметив, что этот вопрос следует адресовать их руководству.



По сообщению израильских СМИ, это первая попытка обстрела Ираном европейского государства. Выпущенные ракеты упали в море.



Представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис заявил, что сообщения о запуске ракет на Кипр не соответствуют действительности.



«В связи с заявлениями и сообщениями в СМИ, касающимися запуска ракет в направлении Кипра, разъясняется, что это не так и нет никаких указаний на то, что стране имела место какая-либо угроза. Компетентные органы внимательно и на постоянной основе отслеживают ситуацию», — написал он в соцсети Х.



Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил, что самолеты британских ВВС принимали участие в отражении иранских ударов.



28 февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен созвала на понедельник, 2 марта, специальное заседание Коллегии по вопросам безопасности с участием еврокомиссаров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Она подчеркнула, что для региональной безопасности и стабильности крайне важно избежать дальнейшей эскалации на фоне атак Ирана на партнеров в регионе.



При этом президент Никос Христодулидис созвал на воскресный вечер внеочередное заседание Совета национальной безопасности Кипра, пишет Cyprus Mail.



В совместном заявлении от 28 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта назвали происходящее «крайне тревожным», подчеркнули «твердую приверженность безопасности и стабильности региона» и напомнили, что ЕС уже ввел обширные санкции против «убийственного режима» и КСИР.

