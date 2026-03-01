В Иране назначен врио верховного лидера. Продолжаются удары по Израилю и странам Персидского залива

Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Об этом сообщил официальный представитель Совета по определению политической целесообразности страны Мохсен Дехнави. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.



67-летний Арафи считается влиятельным шиитским религиозным деятелем и был доверенным лицом убитого аятоллы Хаменеи.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в Тегеране 28 февраля в результате совместной воздушной операции США и Израиля. Он возглавлял страну с 1989 года, именно при нем Иран стал изолированным, милитаризованным государством, где любое недовольство властью жестоко подавлялось.



В тот же день Иран лишился и других представителей высшего руководства, включая главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции Мохаммада Пакпура и советника Хаменеи, секретаря Совета по обороне Ирана Али Шамхани.

Ранее иранские государственные СМИ сообщали, что до выбора нового духовного лидера Ирана страной будет руководить временный совет, состоящий из президента, главы судебной власти и одного из членов совета стражей конституции.



В ночь на 1 марта иранцы по всей стране и за ее пределами выходили на улицу, чтобы отпраздновать смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Другие, наоборот, выходили на акции скорби.



Утром, по сообщению Армии обороны Израиля, Иран возобновил ракетные удары по стране. В течение дня было нанесено несколько серий ударов по разным частям Израиля. О пострадавших и нанесенном ущербе в результате этих обстрелов не сообщается.



Вместе с тем Иран продолжил атаковать страны Персидского залива. Сообщается о падении обломков иранского дрона в Дубае, в результате которого пострадали два человека.

На что повлияют смерти руководства Ирана и какова вероятность смены режима?



Иранист Никита Смагин сказал The Insider, что ликвидация верховного лидера может снизить эффективность системы принятия решений. По его словам, несмотря на существование формальных инструкций на случай гибели руководства, смена лидера всегда является стрессом для системы и требует перестройки. В ближайшее время, по его оценке, качество принимаемых решений может снизиться. Он отмечает, что это касается срочных решений — например, в случае протестов или оперативных действий на земле.

При этом Смагин говорит, что ликвидация вряд ли повлияет на ракетные удары. Иран способен наносить их еще длительное время, а его реальный потенциал в этом направлении до конца не понятен, поясняет иранист.

Сами институты без Хаменеи, по его мнению, тоже не разрушатся автоматически. Для смены режима должна появиться организованная сила, способная занять здания власти. Смагин подчеркивает, что это сложная задача, а проблема иранской оппозиции заключается в отсутствии структуры.

По оценке эксперта, сейчас иранская власть ослаблена как никогда ранее, однако вероятность того, что она сохранится, выше, чем вероятность ее смены.

Характеризуя текущие действия Тегерана, Смагин говорит:

«Я думаю, что Иран ведет себя как загнанный в угол зверь. Те действия, которые он осуществляет, не до конца рациональные — они пытаются сделать все, что еще могут сделать. Исламская республика просто пытается показать, что не готова умирать».

