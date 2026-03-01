Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб после удара по его резиденции

Иранское государственное агентство ILNA сообщило о гибели бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада в результате удара Израиля и США по тегеранскому району Нармак, где находилась его резиденция. По данным агентства, вместе с ним погибли и его телохранители. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ахмадинежад был шестым президентом Ирана и занимал этот пост с 2005 по 2013 год. До этого он руководил провинцией Ардебиль и был мэром Тегерана. После отставки с президентского поста он по указу верховного лидера Хаменеи вошел в состав Совета по целесообразности — консультативного органа при верховном лидере страны.

Он был известен жесткой антиизраильской риторикой — в частности, призывами «стереть Израиль с карты мира» — и отрицанием Холокоста. В 2006 году он провозгласил, что Иран «вступил в клуб ядерных держав», при этом называя ядерное оружие «бесчеловечным».

Удары Израиля и США по Ирану начались утром 28 февраля. В ходе атак, по данным СМИ, был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи — его тело извлекли из-под обломков резиденции в Тегеране. Также сообщалось о гибели главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммеда Пакпура и министра обороны Амира Насирзаде.

Нынешняя операция — уже второй масштабный удар Израиля и США по Ирану за последние месяцы. Первая война продолжалась двенадцать дней — с 13 по 24 июня 2025 года. Тогда в ходе операции «Народ как лев» Израиль нанес удары по сотням объектов, связанных с ядерной инфраструктурой и военными объектами, уничтожил свыше 30 высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков, а также нейтрализовал большую часть иранской системы ПВО.

