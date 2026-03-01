Путин направил президенту Ирана телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели Хаменеи и назвал его «выдающимся государственным деятелем»

Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного руководителя страны аятоллы Али Хаменеи, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля 1 марта. Российский лидер назвал произошедшее «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права» и пообещал передать слова сочувствия родным и близким Хаменеи, а также правительству и народу Ирана. В своей телеграмме Путин охарактеризовал Хаменеи как «выдающегося государственного деятеля», который внес личный вклад в развитие российско-иранских отношений и их выход на уровень «всеобъемлющего стратегического партнёрства».

Хаменеи занимал пост верховного руководителя Ирана 36 лет и был главным символом исламского режима, будучи вторым человеком на этом посту. Он был убит в ходе совместной военной операции США и Израиля, которая началась 28 февраля. Израильские истребители нанесли авиаудар по его резиденции в Тегеране, сбросив на нее около 30 бомб. Вместе с верховным руководителем погибли его дочь, зять, невестка и внук. Иранские власти первоначально отрицали гибель Хаменеи, однако впоследствии подтвердили его смерть — государственное телевидение сообщило, что аятолла был убит в своем офисе утром 28 февраля. Кроме Хаменеи, в ходе операции погибли начальник Генштаба иранской армии Абдольрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммед Пакпур и ряд других высокопоставленных чиновников.

Израиль назвал операцию «Рык льва». Президент США Дональд Трамп объявил о гибели Хаменеи публично, назвав это «справедливостью» для народа Ирана и всего мира. В ответ на удары Иран атаковал Израиль и американские военные базы в регионе.

В Иране объявлен 40-дневный траур и семь нерабочих дней. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал аятолла Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.

