Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD81.05
  • EUR92.66
  • OIL103.14
Поддержите нас English
  • 2160
Новости

Иранцы по всему миру празднуют смерть Хаменеи

В ночь на 1 марта иранцы по всей стране и за ее пределами массово выходили на улицу, чтобы отпраздновать смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщают The New York Times и другие американские СМИ.

В видеозвонках с The New York Times трое жителей Тегерана показали большие группы людей, которые танцевали, аплодировали и кричали «Ура!». Водители сигналили, в небе взрывались фейерверки, звучала персидская танцевальная музыка. С балконов и из окон многие скандировали: «Свобода, свобода».

53-летняя жительница Тегерана рассказала, что, услышав новость, закричала и начала прыгать, а затем вместе с мужем выбежала на улицу — они обнимались, смеялись и танцевали с соседями.

По данным издания, сторонники Хаменеи писали в соцсетях, что им тяжело видеть происходящее, однако на улицах их было не так много.

Празднования прошли и за пределами Ирана: в Мадриде, Лондоне, Берлине, Армении и США.

Верховный лидер Али Хаменеи был убит 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Ирану.

28 декабря 2025 года в Иране начались протесты из‑за обрушения экономики и инфляции. Они быстро переросли в общенациональные выступления с прямыми лозунгами против исламского режима и лично Али Хаменеи. Протесты были жестко подавлены. По разным данным, были убиты от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Противники режима рассказывали, что надеются на военное вмешательство США.

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari