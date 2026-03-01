Иранцы по всему миру празднуют смерть Хаменеи

В ночь на 1 марта иранцы по всей стране и за ее пределами массово выходили на улицу, чтобы отпраздновать смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщают The New York Times и другие американские СМИ.

В видеозвонках с The New York Times трое жителей Тегерана показали большие группы людей, которые танцевали, аплодировали и кричали «Ура!». Водители сигналили, в небе взрывались фейерверки, звучала персидская танцевальная музыка. С балконов и из окон многие скандировали: «Свобода, свобода».

53-летняя жительница Тегерана рассказала, что, услышав новость, закричала и начала прыгать, а затем вместе с мужем выбежала на улицу — они обнимались, смеялись и танцевали с соседями.

По данным издания, сторонники Хаменеи писали в соцсетях, что им тяжело видеть происходящее, однако на улицах их было не так много.

Празднования прошли и за пределами Ирана: в Мадриде, Лондоне, Берлине, Армении и США.



Верховный лидер Али Хаменеи был убит 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Ирану.



28 декабря 2025 года в Иране начались протесты из‑за обрушения экономики и инфляции. Они быстро переросли в общенациональные выступления с прямыми лозунгами против исламского режима и лично Али Хаменеи. Протесты были жестко подавлены. По разным данным, были убиты от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Противники режима рассказывали, что надеются на военное вмешательство США.

