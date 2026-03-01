Иранские государственные СМИ подтвердили гибель Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. Об этом утром в воскресенье, 1 марта, сообщили иранские государственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars.



По данным Fars, Хаменеи был убит в своей резиденции на рабочем месте. Агентство уточняет, что это произошло рано утром 28 февраля.



Вместе с Хаменеи погибли его дочь, внук, невестка и зять, сообщают иранские государственные СМИ.

Власти Ирана объявили 40 дней общенационального траура и предоставили семь дней выходных.



Председатель Иранского парламента заявил, что в Иране сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника. По его словам, Иран продолжит атаковать израильские и американские объекты.



Израиль в субботу нанес удар по резиденции аятоллы Али Хаменеи в Иране — здание было полностью разрушено.



Старший чиновник Пентагона сообщил Fox News, что аятолла Али Хаменеи и от пяти до десяти высокопоставленных представителей Исламской Республики, включая командующего Корпусом стражей исламской революции, могли погибнуть при первом ударе Израиля по комплексу в Тегеране. По данным собеседников канала, операцию намеренно провели раньше запланированного срока — время атаки было сдвинуто на основании разведданных и из-за «цели форс-мажор», поэтому США и Израиль пошли на нетипичный шаг и нанесли дневной удар, чтобы застать участников совещания врасплох.



Али Хаменеи было 86 лет, он один из лидеров исламской революции 1979 года, третий президент Ирана (1981–1989 гг.) и второй Верховный лидер Исламской Республики с 1989 года. В его руках были сосредоточены ключевые рычаги политической, военной и религиозной власти более трех десятилетий. Это определило внешнюю политику Тегерана, усиление роли КСИР и поддержку шиитских прокси-движений в регионе.

Региональное влияние Хаменеи начало ослабевать после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В июне прошлого года Хаменеи был вынужден скрываться после израильских ударов, в результате которых погибли несколько его ближайших соратников и командиров КСИР.

