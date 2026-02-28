Израиль и США нанесли удар по Ирану. Онлайн

Израиль и США утром 28 февраля нанесли совместный удар по территории Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию «Рык льва». По данным СМИ, удары могут продолжаться до четырех дней. Их главная цель сейчас, согласно сообщению ЦАХАЛ, — военные объекты на западе Ирана.

Обновлено в 18:17 Российский Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара, вспыхнувшего после падения иранской ракеты рядом с пятизвёздочным отелем Fairmont The Palm, расположенным на искусственном острове «Пальма Джумейра» в Дубае. Отель популярен среди российских туристов.

Обновлено в 17:28. ЦАХАЛ объявил, что завершил масштабную атаку на иранские системы ПВО. Одной из целей стала усовершенствованная система SA-65, расположенная в городе Керманшах на западе страны. «На протяжении всей войны ЦАХАЛ значительно повредил систему обороны иранского режима. Эти удары были проведены с целью установления и расширения свободы действий ВВС Израиля в иранском воздушном пространстве, ослабления возможностей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и предотвращения угроз в отношении государства Израиль» - говорится в сообщении.

Обновлено 16:57. Саудовская Аравия осудила удары Ирана по территориям стран Персидского залива, говорится в заявлении МИД. Страна заявила о «полной солидарности и непоколебимой поддержке братским странам» и готовности «предоставить им все свои возможности для поддержки» любых ответных мер. Американский дипломат Элли Коханим пишет, что по сути это сигнализирует о готовности Саудовской Аравии присоединиться к США в операции против Ирана.

Обновлено 16:26. В соцсетях также появились видео предполагаемых ударов Ирана по американским объектам в регионе при помощи дронов типа Shahed. На одном таком ролике, как сообщается, — удар по военно-морской базе в Бахрейне, находящейся под контролем США. Целью, вероятно, была радиолокационная система.

