Израиль и США нанесли удар по Ирану. Онлайн

Фото: последствия удара по территории Тегерана / AP Photo
Израиль и США утром 28 февраля нанесли совместный удар по территории Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию «Рык льва». По данным СМИ, удары могут продолжаться до четырех дней. Их главная цель сейчас, согласно сообщению ЦАХАЛ, — военные объекты на западе Ирана.
Обновлено в 18:17 Российский Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара, вспыхнувшего после падения иранской ракеты рядом с пятизвёздочным отелем Fairmont The Palm, расположенным на искусственном острове «Пальма Джумейра» в Дубае. Отель популярен среди российских туристов.
Обновлено в 17:28. ЦАХАЛ объявил, что завершил масштабную атаку на иранские системы ПВО. Одной из целей стала усовершенствованная система SA-65, расположенная в городе Керманшах на западе страны. «На протяжении всей войны ЦАХАЛ значительно повредил систему обороны иранского режима. Эти удары были проведены с целью установления и расширения свободы действий ВВС Израиля в иранском воздушном пространстве, ослабления возможностей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и предотвращения угроз в отношении государства Израиль» - говорится в сообщении.
Обновлено 16:57. Саудовская Аравия осудила удары Ирана по территориям стран Персидского залива, говорится в заявлении МИД. Страна заявила о «полной солидарности и непоколебимой поддержке братским странам» и готовности «предоставить им все свои возможности для поддержки» любых ответных мер. Американский дипломат Элли Коханим пишет, что по сути это сигнализирует о готовности Саудовской Аравии присоединиться к США в операции против Ирана.
Обновлено 16:26. В соцсетях также появились видео предполагаемых ударов Ирана по американским объектам в регионе при помощи дронов типа Shahed. На одном таком ролике, как сообщается, — удар по военно-морской базе в Бахрейне, находящейся под контролем США. Целью, вероятно, была радиолокационная система.
Обновлено 16:23. Владимир Путин тем временем провел совещание с членами Совбеза России. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на нем в том числе «обсудили ситуацию вокруг Ирана», однако, конкретных подробностей в Кремле не привели.
Обновлено 16:15. The New York Times публикует карту ударов по территории Ирана — взрывы были зафиксированы в столице Тегеране, на западе и на юге страны.
Обновлено 15:55. Тегеран нанес удар по военным объектам в Кувейте, где дислоцируется контингент из Италии, сообщило агентство AFP. Как пишет агентство со ссылкой на главу МИД страны, на базе в момент удара находились 300 итальянских военнослужащих. О пострадавших не сообщается.
Обновлено 15:50. Крупнейший в мире по по пассажиропотоку международный аэропорт Дубая приостановил прием и отправку рейсов на фоне ударов Ирана. До особого распоряжения не принимает и не отправляет рейсы второй аэропорт в городе Аль-Мактум.
Обновлено 15:34. Израильские официальные лица считают, что в ходе первых ударов этим утром, вероятно, погибли командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммед Пакпур, а также министр обороны Ирана и глава разведки. Предшественник Пакпура на этом посту — Хосейн Салами — погиб при израильском ударе в июне прошлого года.
Об этом со ссылкой на источники пишет The Times of Israel. Других подтверждений этой информации нет.
Сирийское агентство SANA тем временем пишет, что в результате попадания иранской ракеты в здание в городе Сувейда на юге страны погибли четыре человека.
Обновлено 15:14. Иранское Fars публикует видео последствий удара, как утверждается, по начальной школе в городе Минаб на юге страны. Количество погибших в ходе атаки достигло 40 человек, пишет издание.
Как отмечает британская газета The Guardian, в Минабе также находится база КСИР.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи тем временем выступил с заявлением. Он сказал, что Тегеран будет использовать все доступные средства в рамках права на самооборону для защиты от израильских и американских атак.
Сообщается также, что Аракчи провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел других стран в регионе — Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта, Бахрейна и Ирака. Он предупредил их о возможных последствиях, если те будут предоставлять свои территории для ударов по Ирану.
Обновлено 15:07. Франция потребовала срочного созыва Совбеза ООН. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Обновлено 14:59. Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили, что возобновят нападения на суда в Красном море. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителей группировки.
Это решение, по их словам, было принято в ответ на удары Израиля и США по территории Ирана. Удары могут возобновиться уже к вечеру 28 февраля.
Обновлено 14:45. Спутниковый снимок резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи публикует газета The New York Times. СМИ ранее сообщали, что офис и резиденция Хаменеи были одними из целей ударов.
Обновлено 14:41. Израиль публикует первые кадры ударов по Ирану. Утверждается, что военные нанесли удары «по сотням иранских военных целей», в том числе по ракетным комплексам на западе страны.
Обновлено 14:32. Иранские власти сообщают, что количество погибших после удара по городу Минаб выросло до 24 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное агентство Tasnim. Независимых подтверждений этой информации нет.
Обновлено 14:08. Посольство России в Израиле рекомендовало гражданам по возможности покинуть страну «на период до нормализации обстановки»:
«Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки. По полученной от израильской стороны информации, погранпереход „Бегин“ („Таба“) на границе с Египтом работает круглосуточно (российским гражданам с действительными документами для посещения Египта виза не требуется)», — говорится в посте.
Российское посольство в Иране также рекомендует гражданам по возможности покинуть территорию страны и воздержаться от поездок в Иран. В сообщении посольства сказано, что оптимальные маршруты для выезда из Ирана — через сухопутную границу в Азербайджан.
Официальное заявление также публикует российский МИД. В нем атака Израиля и США называется «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооружённой агрессии».
Обновлено 14:02. Как пишет The Times of Israel, с утра из Ирана по Израилю было запущено около 35 баллистических ракет. Часть из них была перехвачена силами ПВО, в некоторых случаях осколки повредили жилые дома. Сообщается об одном пострадавшем.
Обновлено 13:50. Иранское госагентство IRNA утверждает, что в городе Минаб на юге страны под удар попала начальная школа. Власти сообщают, что погибли пятеро детей.
Обновлено 13:32. Корреспондент агентства Reuters Фил Стюарт со ссылкой на источник в Иране пишет, что несколько высокопоставленных чиновников из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранских политиков погибли в ходе ударов по территории страны. Официального подтверждения этой информации нет.
Обновлено 13:12. Как пишет агентство Reuters, авиаудары также затронули Ирак, а именно город Джурф-эль-Сахар к югу от Багдада. Как минимум двое боевиков из группировки «Хашд Аш-Шааби» погибли, еще трое ранены.
Также власти Иордании сообщили, что сбили две баллистические ракеты над территорией страны. Кому они принадлежат, однако, неясно. Один человек погиб в ходе удара по Абу-Даби, сообщило Минобороны ОАЭ.
Главное к часу дня по Москве.
- Израиль совместно с США наносит «масштабную» серию авиаударов. ЦАХАЛ сообщает, что целью стали военные объекты на западе Ирана.
- ЦАХАЛ объявил о призыве порядка 70 тысяч резервистов.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главная цель операции «Рык льва» — не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
- Сообщается о взрывах в других странах Персидского залива: Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран подтвердил, что нанес серию ударов по американским военным базам в регионе.
Обновлено 12:47. Взрывы также фиксируют в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), пишет Al Jazeera.
Иран тем временем подтвердил, что нанес серию ударов по американским военным базам в странах Персидского залива. Иранское издание Fars пишет, что ракетный удар нанесли силы Корпуса стражей исламской революции. Целями стали авиабазы Аль-Удейд в Катаре, Аль-Салем в Кувейте, Аль-Дафра в ОАЭ и американская база в Бахрейне — по всей видимости, Центр обслуживания Пятого флота США.
Обновлено 12:37. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит «масштабную» серию авиаударов по иранским военным целям на западе Ирана. В сообщении военных в Twitter говорится, что операция «Рык льва» должна «ослабить иранский террористический режим и устранить экзистенциальные угрозы Израилю в долгосрочной перспективе».
Обновлено 12:05. Al Jazeera сообщает, что ракеты также были выпущены в сторону Катара и Бахрейна. Над Катаром иранскую ракету перехватили системы ПВО, из Бахрейна поступают сообщения о взрывах.
Bahrain News Agency пишет, что под ракетный обстрел попал Центр обслуживания Пятого флота США. Он расположен в Манаме, столице страны. В Бахрейне — островном государстве в Персидском заливе — также расположена штаб-квартира Центрального командования ВМС США, отмечает газета NYT. В Катаре находится американская база Аль-Удейд.
Reuters со ссылкой на очевидцев также пишет, что взрыв прозвучал в Абу-Даби — столице ОАЭ. Предположительно, это была работа ПВО.
Обновлено 11:50. Пентагон в своем Twitter называет операцию против Ирана «Эпическая ярость».
Источники агентства Reuters тем временем подтверждают, что операция против Ирана планировалась как многодневная. Ранее об этом писали израильские СМИ.
Обновлено 11:33. Израильская армия сообщила о еще одних пусках в сторону Израиля.
В Иране тем временем сообщается о перебоях с интернетом и мобильной связью. По данным проекта NetBlocks, уровень подключения к сети в стране составляет 4% от обычного уровня на фоне ударов со стороны Израиля и США.
Обновлено 11:29. С обращением также выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал совместную с США операцию «Рык льва»:
«Братья и сестры, граждане Израиля, всего час назад Израиль и США начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране.
Я благодарю нашего великого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство.
В течение 47 лет режим аятолл кричит „Смерть Израилю“, „Смерть Америке“. Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и устроил резню среди своего народа.
Этот кровожадный террористический режим не должен вооружаться ядерным оружием, которое позволило бы ему угрожать всему человечеству. Наши совместные действия создадут условия, чтобы смелый иранский народ мог взять свою судьбу в свои руки».
Обновлено 11:19. ЦАХАЛ сообщил, что военные зафиксировали пуски ракет из Ирана в сторону Израиля. СМИ пишут о воздушной тревоге на севере страны. Иранское агентство NourNews утверждает, что запущены «десятки ракет».
Обновлено 11:13. К народу Ирана тем временем обратился живущий в изгнании принц Реза Пехлеви — сын последнего иранского шаха, свергнутого в ходе Исламской революции. В своем посте в Twitter он поблагодарил Трампа за «гуманитарную интервенцию»:
«Но несмотря на эту помощь, окончательная победа все равно будет за нами. Именно мы, иранский народ, завершим эту последнюю битву. Время вернуться на улицы приближается.
Теперь, когда Исламская Республика рушится, мое послание военным, правоохранительным органам и силам безопасности страны ясно: вы поклялись защищать Иран и иранский народ, а не Исламскую Республику и ее лидеров. Ваш долг — защищать народ, а не режим, который держит нашу родину в заложниках посредством репрессий и преступлений», — написал он.
Обновлено 11:04. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники пишет, что целью совместной атаки Израиля и США является «обезглавливание» иранского режима. The Times of Israel уточняет, что одной из целей, в частности, мог быть президентский комплекс.
Обновлено 10:39. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в ударах по Ирану. Это следует из опубликованного им видео в Truth Social. В нем он сообщил, что американские военные начали «полномасштабные боевые действия» в Иране:
«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима, жестокой группы очень ужасных людей. Его деятельность напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру», — сказал Трамп (цитата по NYT).
Трамп в своем обращении призвал иранских силовиков сложить оружие, а также обратился непосредственно к народу Ирана. Его он призвал взять под контроль правительство страны после окончания операции:
«Это, вероятно, ваш единственный шанс на протяжении многих поколений. Много лет вы просили помощи у Америки, но так и не получили ее. Ни один президент не был готов сделать то, что я готов сделать сегодня».
Как пишет NYT со ссылкой на неназванного американского чиновника, США наносят «десятки ударов» с самолетов, размещенных на базах по всему Ближнему Востоку, а также «с одного или нескольких» авианосцев.
Reuters со ссылкой на иранского чиновника тем временем сообщает, что Тегеран готовит ответный удар. Он будет «сокрушительным».
Обновлено 10:27. Channel 12 пишет, что эта операция — начало первого этапа ударов Израиля по Ирану, которые могут длиться до четырех дней. NYT со ссылкой на американских чиновников отмечает, что новые атаки Израиля и США могут стать «гораздо масштабнее», чем удары, которые наносились по территории страны в рамках совместной операции прошлым летом.
Обновлено 9:56. Иранская газета Shargh пишет, что взрывы произошли на севере и востоке иранской столицы. The New York Times отмечает, что под атакой оказался также район, где обычно проживает верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Это подтверждает и агентство Associated Press: по его данным, одной из целей израильского удара был офис Али Хаменеи. Reuters пишет, что верховного лидера Ирана на момент ударов не было в Тегеране, он переведен в безопасное место.
Источники агентства также подтверждают, что удар Израиля координировался с США. По словам одного из представителей министерства обороны Израиля, операция планировалась в течение нескольких месяцев в координации с Вашингтоном, а дата ее начала была определена несколько месяцев назад.
Иранское агентство Mehr также сообщает, что под атакой оказались здание разведки и президентский комплекс, а также аэропорт Тегерана. Иранское издание Fars пишет об ударах и по другим иранским городам — Эсфахану, Куму, Кереджу и Керманшаху.
Обновлено 9:45. Израильский Channel 12 со ссылкой на источники называет этот удар совместной операцией Израиля и США.
Израиль утром 28 февраля нанес удар по территории Ирана, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала удар «превентивным». Глава военного ведомства также назвал удар «упреждающим». Его задача, по словам Каца, — «устранить угрозы в отношении Государства Израиль».
В стране объявлено чрезвычайное положение, поскольку в ближайшее время возможен ответный удар по Израилю. Как пишет The Times of Israel, по всей стране звучат сирены.
В сообщении ЦАХАЛ также говорится о возможном ответном ударе. Местные СМИ пишут, что Израиль закрыл свое воздушное пространство.
Тем временем из Тегерана сообщают о взрывах. В соцсетях публикуют фото и видео, предположительно, последствий ударов, однако их масштабы неясны.
Удары по территории Ирана произошли на фоне напряженности, которая нарастала во время переговоров по иранской ядерной программе последние пару недель. В четверг, 26 февраля, в Женеве прошел второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана.
Газета The Wall Street Journal накануне со ссылкой на источники сообщала, что американская делегация во время последнего раунда переговоров выдвинула достаточно жесткие требования. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали понять, что Тегеран должен уничтожить три своих ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане, — а весь оставшийся обогащенный уран передать Соединенным Штатам. Американские чиновники также настаивают, что любое ядерное соглашение должно быть бессрочным. Тегеран тем временем отвергает идею передать свои запасы за границу.
В пятницу, 27 февраля, президент США Дональд Трамп также сказал, что ему предстоит принять «очень непростое» решение по поводу Ирана:
«Нам нужно заключить значимую [ядерную] сделку. Я бы предпочел сделать это мирным путем. Но это очень сложные люди», — цитировало его издание CNN.
На фоне напряженности в регионе США собрали на Ближнем Востоке самую большую группировку с 2003 года, которая включает по меньшей мере два авианосца, а также истребители и самолеты-заправщики.