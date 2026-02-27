Президент США Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом на этой неделе, заявил, что Иран в ближайшее время представит ракету, способную достичь территории Соединенных Штатов. Это, однако, не подтверждает американская разведка — по ее данным, Тегеран сможет запустить подобные ракеты в производство не раньше чем через десять лет. Об этом пишет агентство Reuters.

В своем обращении к Конгрессу во вторник, 24 февраля, американский президент изложил аргументы в пользу возможного удара США по Ирану. Среди прочего он заявил, что Тегеран «работает над ракетами, которые скоро достигнут» Соединенных Штатов.

Это заявление не соответствует действительности. В отчетах военной разведки США 2025 года говорилось, что на разработку «жизнеспособной межконтинентальной баллистической ракеты» Ирану потребуется около десяти лет — до 2035 года.

По словам двух источников Reuters, никаких изменений этой оценки с тех пор не произошло. По словам одного из собеседников агентства, даже если технологическую помощь Ирану окажут Китай или КНДР, на подобную разработку ему все равно потребуется не менее восьми лет.

Газета The New York Times со ссылкой на источники также пишет, что подобные заявления Трампа «либо ложны, либо не подтверждаются» актуальными данными. Хотя Иран обладает большим арсеналом баллистических ракет малой и средней дальности, которые представляют угрозу для американских военных баз и союзников США на Ближнем Востоке, Тегеран еще не скоро поставит на вооружение ракеты, способные поразить территорию Штатов.

Накануне, 26 февраля, в Женеве прошел второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана. Они проходили при посредничестве Омана и, по заявлению оманской стороны, закончились прогрессом.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, американская делегация во время этого раунда переговоров выдвинула достаточно жесткие требования. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали понять, что Тегеран должен уничтожить три своих ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане, — а весь оставшийся обогащенный уран передать Соединенным Штатам. Американские чиновники также настаивают, что любое ядерное соглашение должно быть бессрочным.

Тегеран в свою очередь отвергает идею передать свои запасы за границу. Переговоры по поводу ядерной сделки проходят на фоне того, как США собрали на Ближнем Востоке самую большую группировку с 2003 года, которая включает по меньшей мере два авианосца, а также истребители и самолеты-заправщики.