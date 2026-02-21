Соединенные Штаты собирают самую масштабную группировку на Ближнем Востоке с момента вторжения в Ирак в начале нулевых из-за роста напряженности в отношениях с Ираном. На фоне стягивания в регион американских сил надежды на дипломатическое урегулирование противостояния между Вашингтоном и Тегераном тают, считают источники Reuters в дипломатических кругах. Давление США на Иран сейчас беспрецедентно — Штаты настолько серьезно не угрожали ни конкретно этой стране, ни любой другой в регионе за последние годы, говорит в разговоре с The Insider востоковед Марианна Беленькая:

«США столь серьезно не угрожали Ирану — то есть практически ультиматумом. Другим странам [в последнее время] таких угроз не было.

Было дважды в отношении Ирака в 1991-м и в 2003-м, и оба раза группировки военной силы — международной коалиции — действовали против Ирака. То есть осуществлялась военная операция. И был также прецедент действий против Ливии тоже международных западных сил, и там тоже это в итоге привело к свержению режима. Но надо сказать, что в Ливии все-таки действовали в первую очередь внутренние силы — при поддержке извне, но без сухопутных операций западных стран.

В Ираке оба раза были и наземные, и воздушные силы: первый раз была цель освободить Кувейт, второй раз — свержение режима, и она была осуществлена. Других прецедентов не было.

Были атаки по Сирии — достаточно ограниченные атаки во времена Башара Асада, — но тогда не было как бы поводов вмешательства. Сейчас уже много раз США периодически угрожали Ирану, но до прошлого года они не вмешивались во внутренние иранские дела — угрозы не осуществлялись. Теперь все понимают, что если один раз удары были, то они могут повториться и могут повториться более серьезно, но проблема в том, что никто ничего до конца не знает. Тут все отдано на волю Трампа».

До сих пор, однако, речь не шла о наземной военной операции, отмечает Беленькая: «Если не идет речь о наземной операции, значит, о свержении режима тоже речи не идет. Возможно, США готовы просто нанести удар, который пошатнет режим, но опять же до конца мы не знаем».

Востоковед также допускает и возможность дипломатического урегулирования конфликта даже с учетом большого сосредоточения военных сил в регионе. На фоне напряженности в отношениях с Ираном Вашингтон направил на Ближний Восток по меньшей мере два авианосца, а также истребители и самолеты-заправщики.



По словам собеседников агентства Reuters, соседи Ирана в Персидском заливе и Израиль при этом теперь считают конфликт более вероятным, чем урегулирование. Источники агентства из дипломатических кругов стран региона говорят, что их правительства готовятся к возможному военному столкновению, которое, по их опасениям, может дестабилизировать Ближний Восток.

Ранее американский президент Дональд Трампа пригрозил Ирану «действительно плохими вещами», если тот будет оттягивать ядерное соглашение. Он установил крайний срок для Тегерана в «10–15 дней», после чего глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран намерен в течение ближайших двух-трех дней представить проект возможного ядерного соглашения с Вашингтоном.

Ранее на этой неделе в Женеве прошел второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США. Он завершился договоренностью об «основополагающих принципах» возможного ядерного соглашения.

Как писали СМИ, иранская сторона согласилась на паузу в обогащении урана сроком до трех лет, передачу части запасов за рубеж, а также выразила готовность обсуждать деловые соглашения с США в случае отмены санкций. При этом Тегеран по-прежнему настаивает на сохранении производственного цикла обогащения на своей территории. Основное требование США остается неизменным: никакого обогащения урана на территории Ирана быть не должно.

