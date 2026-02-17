Иран и США на переговорах договорились об «основополагающих принципах» ядерной сделки — глава МИД Ирана

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США завершился в Женеве договоренностью об «основополагающих принципах» возможного ядерного соглашения, сообщает Bloomberg. Встреча проходила в резиденции оманского посла при ООН — Оман выступает посредником, поскольку делегации не контактируют напрямую. Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи назвал переговоры «конструктивными» и заявил, что «путь к сделке начат».

По данным The Wall Street Journal, иранская сторона обозначила ряд возможных уступок: пауза в обогащении урана сроком до трех лет, передача части запасов за рубеж — в том числе, возможно, в Россию — а также готовность обсуждать деловые соглашения с США в случае отмены санкций, включая инвестиции в нефтегазовую отрасль и покупку самолетов. При этом Иран по-прежнему настаивает на сохранении производственного цикла обогащения на своей территории, что Вашингтон считает неприемлемым. Параллельно Кремль не скрывает интереса к возможности сохранения иранского ядерного материала на территории РФ: пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «эта тема давно находится в повестке».

Переговоры проходили во время демонстрации военной силы с обеих сторон. Корпус стражей исламской революции провел учения в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового нефтяного экспорта, — СМИ, аффилированные с силовыми структурами, показали запуски крылатых ракет с грузовиков и катеров на фоне проходящего танкера. В то же время Дональд Трамп направил в регион второй авианосец, «Джеральд Форд», который присоединится к уже находящемуся там «Аврааму Линкольну».

Отмечается, что позиции сторон по ключевым вопросам по-прежнему расходятся. США требуют полного прекращения обогащения урана и наложения ограничений на ракетную программу, Иран соглашается обсуждать только ядерную тему и снятие санкций. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров выступил с речью, в которой предупредил, что США «могут получить такой удар, от которого не оправятся». Государственный секретарь Марко Рубио накануне снизил ожидания от встречи:

«Никому еще не удавалось заключить успешную сделку с Ираном. Но мы попробуем».

Нынешние переговоры — уже вторые за две недели: первый раунд прошел 6 февраля в Омане и был охарактеризован сторонами как «хорошее начало». До этого пять раундов переговоров весной 2025 года зашли в тупик и закончились ударами Израиля и США по иранским ядерным объектам. Американскую делегацию вновь возглавляет спецпосланник Стивен Уиткофф, которого сопровождает зять Трампа Джаред Кушнер.