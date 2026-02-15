США захватили танкер «теневого флота» Ирана VERONICA III в Индийском океане

VERONICA III — танкер для перевозки сырой нефти, включенный в санкционный список Минфина США как судно, связанное с перевозками иранской нефти в обход ограничений. Он был внесен в перечень в марте 2024 года в рамках расширения санкций против «теневого флота» Ирана. В санкционных документах указано, что судно связано с китайской компанией SHANGHAI FUTURE SHIP MANAGEMENT CO LTD, которая также находится под американскими ограничениями. В пресс-релизе Минфин США сообщал, что санкции направлены на усиление давления на сеть компаний и судов, задействованных в транспортировке иранской нефти. Тогда под ограничения попали десятки танкеров под различными флагами, а также судоходные и управляющие компании в Китае, ОАЭ, Индии и других странах.

По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, последний сигнал AIS танкера VERONICA III перед длительным отключением был зафиксирован 23 сентября 2025 года у западного побережья Африки — в районе Нигерии. После этого транспондер не передавал данные более 145 дней. Судно вновь появилось в эфире уже в Индийском океане.



По данным сервиса, 15 февраля у танкера была зафиксирована осадка до 21,6 метра, что соответствует практически полной загрузке для судов этого класса. На опубликованном американскими военными видео также видно, что VERONICA III погружен по ватерлинии, что также свидетельствует о полной загрузке. Где именно судно приняло груз в период отсутствия сигнала AIS, не сообщается.

На этой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США обсуждает возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран. По данным издания, этот вариант рассматривался как один из инструментов принуждения Ирана к переговорам по его ядерной программе, однако в Белом доме опасались возможной эскалации и роста мировых цен на нефть.



Ранее США уже применяли схожую стратегию в отношении Венесуэлы. В декабре Вашингтон объявил о морских ограничениях, после чего американские военные сообщили о перехвате по меньшей мере восьми танкеров, находившихся под санкциями и заходивших в венесуэльские порты.

