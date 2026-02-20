На фоне напряженности в отношениях с Ираном Вашингтон отправляет на Ближний Восток обширные силы, которые включают по меньшей мере два авианосца, а также истребители и самолеты-заправщики. Как пишет агентство Bloomberg, это самая большая американская группировка в регионе более чем за двадцать лет.

Наращивание сил свидетельствует о том, что Трамп оставляет за собой право начать продолжительную кампанию. Об этом ранее также сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. С января в Аравийском море уже находятся авианосец USS Abraham Lincoln и несколько эсминцев с управляемым ракетным вооружением, а на прошлой неделе стало известно, что Вашингтон направил в регион крупнейший авианосец Gerald R. Ford вместе с кораблями сопровождения.

Данные мониторингового сервиса FlightRadar24 также показывают резкий рост активности американских военных транспортных самолетов, самолетов-заправщиков и самолетов-разведчиков, которые направляются на базы в Катаре, Иордании, на Крите и в Испании. В их число, как отмечает агентство, входят также транспортные самолеты C-130J Super Hercules, которые используют для переброски тяжелой военной техники.



Bloomberg называет эту группировку самым большим сосредоточением сил США на Ближнем Востоке с 2003 года, когда Штаты перебросили свои силы перед вторжением в Ирак. При этом агентство отмечает, что Вашингтон сейчас вряд ли развернет сухопутные войска. Как писала ранее газета The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его заключить ядерную сделку как можно скорее.

Накануне американский лидер пригрозил Ирану «действительно плохими вещами», если тот будет оттягивать ядерное соглашение. Он установил крайний срок для Тегерана в «10–15 дней». Трамп заявил, что переговоры с Ираном по урегулированию противостояния идут хорошо, но потребовал от Тегерана достижения значимого соглашения в этот срок.

Ранее на этой неделе в Женеве прошел второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США. Он завершился договоренностью об «основополагающих принципах» возможного ядерного соглашения.

Как писали СМИ, иранская сторона согласилась на паузу в обогащении урана сроком до трех лет, передачу части запасов за рубеж, а также выразила готовность обсуждать деловые соглашения с США в случае отмены санкций. При этом Тегеран по-прежнему настаивает на сохранении производственного цикла обогащения на своей территории, что Вашингтон считает неприемлемым.