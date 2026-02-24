Иран близок к сделке по покупке у Китая сверхзвуковых противокорабельных ракет — Reuters

Иран близок к заключению сделки с Китаем о покупке противокорабельных крылатых ракет CM-302, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с переговорами.



По данным издания, соглашение почти заключено, однако дата поставок ракет пока не определена. Переговоры, начавшиеся не менее двух лет назад, резко ускорились после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне прошлого года.

Сверхзвуковые ракеты CM-302 дальностью около 290 километров предназначены для преодоления корабельной ПВО за счет полета на малой высоте и высокой скорости. По оценке опрошенных Reuters военных экспертов, их возможное развертывание существенно усилит ударные возможности Ирана и создаст угрозу для ВМС США в регионе.

Reuters не удалось выяснить предполагаемое количество ракет, сумму сделки и готов ли Китай заключать соглашение сейчас — на фоне обострения напряженности в регионе. В МИД Китая заявили, что не располагают информацией о переговорах. Белый дом не стал комментировать возможную сделку.



«У Ирана есть военные соглашения и соглашения в сфере безопасности со своими союзниками, и сейчас самое подходящее время, чтобы воспользоваться этими соглашениями», — сказал изданию представитель иранского МИДа.

Острая напряженность в отношениях США и Ирана сохраняется после 12-дневной войны между Израилем и Ираном летом 2025 года и последующих ударов США по иранским ядерным объектам. В конце июня Тегеран ответил атакой по американской авиабазе в Катаре, после чего было объявлено прекращение огня. Попытки вернуться к переговорам по иранской ядерной программе продолжаются, однако позиции сторон расходятся.

С конца января 2026 года США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. В регионе уже развернута авианосная группы во главе с USS Abraham Lincoln, туда же направлена еще одна — во главе с USS Gerald R. Ford. В Вашингтоне заявляют о возможности удара по Ирану. Тегеран, в свою очередь, расширяет военное сотрудничество с Россией и Китаем.

