Трамп выступил с самой длинной речью в истории обращений к Конгрессу: главные тезисы

24 февраля президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу, которое стало самым продолжительным в истории — речь длилась почти два часа. Это уже второй год подряд, когда Трамп бьет собственный рекорд по длительности обращения. Reuters публикует ключевые тезисы выступления президента.

Экономика — центральная тема

Трамп сделал экономику ключевым элементом своего выступления. Он заявил о снижении инфляции, падении ипотечных ставок и цен на бензин, росте фондового рынка, увеличении добычи нефти и притоке инвестиций. Президент также пообещал, что его инициативы по снижению цен на лекарства и прямые выплаты гражданам сократят расходы.

При этом, как отмечает Reuters, официальная статистика показывает ускорение инфляции в прошлом году и слабый рост занятости. По данным опроса Reuters/Ipsos, 56% американцев не одобряют экономическую политику Трампа, 36% — одобряют. Стратеги Республиканской партии предупреждают о риске потери контроля над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Политический спектакль

Выступление сопровождалось элементами публичного шоу. Трамп вручил награды приглашенным гостям, включая военных и спортсменов. Эти эпизоды, отмечает Reuters, стали частью визуального нарратива о «побеждающей Америке» под лидерством Трампа.

Ситуация с Ираном остается неясной

Трамп упомянул Иран лишь спустя более часа после начала выступления. Он ограничился традиционными формулировками о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия и обвинил его в поддержке региональных группировок.

Но президент не объяснил, каких конкретных целей он добивается и почему военный сценарий может быть необходим именно сейчас.



Внешняя политика

Россия и Украина почти не упоминались, как и идея приобретения Гренландии, которая ранее вызывала напряжение в отношениях с Европой. Китай, которому в прошлом году уделялось много внимания, в этот раз не был упомянут вовсе.

Иммиграция

Тема иммиграции раньше была сильной стороной Трампа, но в последние месяцы стала проблемной — в том числе после резонансных убийств граждан США сотрудниками миграционных служб и масштабной депортационной кампании, отмечает Reuters.

Он ни разу не упомянул работу Пограничной службы и Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), однако подробно говорил о преступлениях, совершенных мигрантами, и утверждал, что демократы не способны защитить границы.

В целом он старался подчеркнуть те аспекты своей политики, которые находят поддержку у избирателей, и обойти спорные меры.

Изменение приоритетов

Reuters отмечает изменение повестки по сравнению с прошлым годом. В этом обращении не прозвучала тема Китая, который в 2025 году упоминался неоднократно. Также отсутствовали заявления о планах в отношении Гренландии и Панамского канала.

Из речи исчезло восхваление Илона Маска и его инициатив в сфере государственной эффективности. Вместо этого Трамп объявил о программе по борьбе с мошенничеством под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса.

Трамп сделал акцент на экономике и предложил изменить избирательное законодательство перед выборами — ввести обязательное удостоверение личности для голосования и ограничить голосование по почте.

Резкая риторика в адрес демократов

Трамп призвал избирателей сохранить республиканское большинство в Конгрессе и подверг резкой критике демократов, назвав их действия разрушительными для страны. Демократы в зале в основном воздерживались от аплодисментов, некоторые конгрессмены вступали с президентом в словесные перепалки.

По оценке Reuters, обращение сочетало дисциплинированную подачу и традиционно конфронтационный стиль, отражая усилия Белого дома укрепить позиции перед ноябрьскими выборами.

