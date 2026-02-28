Иран нанес удары по Катару и Бахрейну, где расположены американские базы

Взрыв в Бахрейне. Фото из соцсетей
Издание Al Jazeera сообщает о взрывах, прозвучавших в Катаре и Бахрейне. Они произошли после сообщений ЦАХАЛ о повторном пуске ракет со стороны Ирана. В этих странах Персидского залива расположены военные базы США.
Над Катаром, по данным Al Jazeera, иранскую ракету перехватили системы ПВО, из Бахрейна поступают сообщения о взрывах. Bahrain News Agency пишет, что под ракетный обстрел попал Центр обслуживания Пятого флота США. Он расположен в Манаме, столице страны.
В Бахрейне — островном государстве в Персидском заливе — также расположена штаб-квартира Центрального командования ВМС США, отмечает газета NYT. В Катаре находится американская база Аль-Удейд.
Reuters со ссылкой на очевидцев также пишет, что взрыв прозвучал в Абу-Даби — столице ОАЭ. Предположительно, это была работа ПВО.
В разговоре с Al Jazeera высокопоставленный иранский чиновник назвал все объекты США и Израиля в регионе «законной целью» иранских военных:
«После этой агрессии нет никаких красных линий, и возможно все, включая сценарии, которые ранее не рассматривались. Соединенные Штаты и Израиль начали агрессию и войну, которая будет иметь широкие и долгосрочные последствия».
Обновлено 12:50. Иранское издание Fars пишет, что ракетный удар нанесли силы Корпуса стражей исламской революции. Целями стали авиабазы Аль-Удейд в Катаре, Аль-Салем в Кувейте, Аль-Дафра в ОАЭ и американская база в Бахрейне — вероятно, имелся ввиду, Центр обслуживания Пятого флота США.