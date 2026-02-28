Иран нанес удары по Катару и Бахрейну, где расположены американские базы

Издание Al Jazeera сообщает о взрывах, прозвучавших в Катаре и Бахрейне. Они произошли после сообщений ЦАХАЛ о повторном пуске ракет со стороны Ирана. В этих странах Персидского залива расположены военные базы США.

Над Катаром, по данным Al Jazeera, иранскую ракету перехватили системы ПВО, из Бахрейна поступают сообщения о взрывах. Bahrain News Agency пишет, что под ракетный обстрел попал Центр обслуживания Пятого флота США. Он расположен в Манаме, столице страны.







