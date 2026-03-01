Израиль бил по Тегерану, Иран атаковал от Израиля до Омана. Итоги второго дня войны на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке США и Израиль продолжают вести боевые действия против Ирана. The Insider подводит итоги второго дня войны.

Утром 1 марта, около 10:15 по тегеранскому времени, Израиль начал вторую масштабную волну авиаударов по Тегерану. ЦАХАЛ сообщил, что ВВС «нанесли широкую волну ударов по объектам иранского террористического режима в сердце Тегерана». Целями стали пусковые установки баллистических ракет, системы ПВО и штабы вооруженных сил. В отличие от первого дня, когда применялось оружие большой дальности, истребители работали непосредственно над целями. Трамп заявил, что операция «идет с опережением графика». Ударам подверглись штаб-квартира государственного телевидения «Голос Исламской республики Иран» и Министерство информации.

Наиболее смертоносным ударом Ирана по Израилю 1 марта стала баллистическая ракета, поразившая жилой квартал Бейт-Шемеша — города в 30 км к западу от Иерусалима. Погибли девять человек, 28 получили ранения. Ракета разрушила синагогу и нанесла прямой удар по публичному бомбоубежищу. В этот же день иранская ракета поразила жилой квартал в центральном Тель-Авиве: одна женщина погибла, десятки получили ранения. Жертвой стала 32-летняя гражданка Филиппин Мэри Энн Веласкес де Вера — сиделка, погибшая при попытке помочь своему подопечному укрыться в убежище.

Иран повторно предпринял попытки атаковать базы США в регионе. При этом в Бахрейне иранский беспилотник поразил отель Crowne Plaza в центре Манамы, в непосредственной близости от штаб-квартиры американского 5-го флота. Американское посольство подтвердило удар и эвакуировало своих сотрудников из гостиниц Манамы, рекомендовав всем гражданам США немедленно их покинуть. Иранский дрон-камикадзе типа «Шахед» поразил радар AN/TPS-59 на территории американской базы, который американские военные использовали в Бахрейне более двух десятилетий.

В Катаре Иран выпустил по авиабазе Эль-Удейд новую волну ракет: два снаряда попали непосредственно на территорию базы, еще один беспилотник атаковал радар системы раннего предупреждения. По данным катарских властей, всего было выпущено 65 ракет, большинство перехвачено, однако обломки упали в разных частях страны, 16 человек получили ранения. В Эрбиле (Иракский Курдистан) была зафиксирована серия взрывов у международного аэропорта и консульства США; ответственность за это взяла на себя проиранская группировка «Сарайя Улья аль-Дам».

В ОАЭ продолжились удары по Дубаю и Абу-Даби. Погибли трое иностранных граждан, 58 получили ранения. В Кувейте иранский беспилотник атаковал международный аэропорт страны — несколько сотрудников аэропорта получили легкие ранения, поврежден пассажирский терминал. В результате падения обломков сбитого беспилотника произошло частичное отключение электроэнергии в южных районах страны.