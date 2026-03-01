Израиль бил по Тегерану, Иран атаковал от Израиля до Омана. Итоги второго дня войны на Ближнем Востоке

Публичное бомбоубежище в Бейт-Шемеше, Израиль, разрушенное ударом иранской ракеты
На Ближнем Востоке США и Израиль продолжают вести боевые действия против Ирана. The Insider подводит итоги второго дня войны.
Утром 1 марта, около 10:15 по тегеранскому времени, Израиль начал вторую масштабную волну авиаударов по Тегерану. ЦАХАЛ сообщил, что ВВС «нанесли широкую волну ударов по объектам иранского террористического режима в сердце Тегерана». Целями стали пусковые установки баллистических ракет, системы ПВО и штабы вооруженных сил. В отличие от первого дня, когда применялось оружие большой дальности, истребители работали непосредственно над целями. Трамп заявил, что операция «идет с опережением графика». Ударам подверглись штаб-квартира государственного телевидения «Голос Исламской республики Иран» и Министерство информации.
Наиболее смертоносным ударом Ирана по Израилю 1 марта стала баллистическая ракета, поразившая жилой квартал Бейт-Шемеша — города в 30 км к западу от Иерусалима. Погибли девять человек, 28 получили ранения. Ракета разрушила синагогу и нанесла прямой удар по публичному бомбоубежищу. В этот же день иранская ракета поразила жилой квартал в центральном Тель-Авиве: одна женщина погибла, десятки получили ранения. Жертвой стала 32-летняя гражданка Филиппин Мэри Энн Веласкес де Вера — сиделка, погибшая при попытке помочь своему подопечному укрыться в убежище.
Иран повторно предпринял попытки атаковать базы США в регионе. При этом в Бахрейне иранский беспилотник поразил отель Crowne Plaza в центре Манамы, в непосредственной близости от штаб-квартиры американского 5-го флота. Американское посольство подтвердило удар и эвакуировало своих сотрудников из гостиниц Манамы, рекомендовав всем гражданам США немедленно их покинуть. Иранский дрон-камикадзе типа «Шахед» поразил радар AN/TPS-59 на территории американской базы, который американские военные использовали в Бахрейне более двух десятилетий.
В Катаре Иран выпустил по авиабазе Эль-Удейд новую волну ракет: два снаряда попали непосредственно на территорию базы, еще один беспилотник атаковал радар системы раннего предупреждения. По данным катарских властей, всего было выпущено 65 ракет, большинство перехвачено, однако обломки упали в разных частях страны, 16 человек получили ранения. В Эрбиле (Иракский Курдистан) была зафиксирована серия взрывов у международного аэропорта и консульства США; ответственность за это взяла на себя проиранская группировка «Сарайя Улья аль-Дам».
В ОАЭ продолжились удары по Дубаю и Абу-Даби. Погибли трое иностранных граждан, 58 получили ранения. В Кувейте иранский беспилотник атаковал международный аэропорт страны — несколько сотрудников аэропорта получили легкие ранения, поврежден пассажирский терминал. В результате падения обломков сбитого беспилотника произошло частичное отключение электроэнергии в южных районах страны.
Дубай, дым поднимается над местом удара иранского дрона
AFP
Утром 1 марта иранские силы атаковали нефтяной танкер Skylight в Ормузском проливе, примерно в 9 км от порта Хасаб (Оман). Судно загорелось и начало тонуть. Все 20 членов экипажа — 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана — были эвакуированы, четверо получили ранения. Впоследствии выяснилось, что Skylight входил в иранский «теневой флот» и находился под американскими санкциями с декабря 2025 года: Иран, судя по всему, ударил по собственному судну. Кроме того, нефтяной танкер MKD Vyom под флагом Маршалловых островов получил повреждения в результате удара у берегов Омана. Отдельно Оман подтвердил удар двух беспилотников по порту Дукм, один рабочий получил ранение.
Иордания сообщила об уничтожении 49 иранских дронов и баллистических ракет, нарушивших ее воздушное пространство. Американское посольство в Аммане выпустило официальное предупреждение для своих граждан.
КСИР заявил, что выпустил четыре баллистические ракеты по авианосцу «Авраам Линкольн» в Персидском заливе и поразил его. Центральное командование США (CENTCOM) немедленно выпустило опровержение этой информации, заявив:
«„Линкольн“ не был поражен. Запущенные ракеты даже не приблизились к нему. Авианосец продолжает служить базой для старта авиации в поддержку непрекращающейся кампании».
CENTCOM подтвердило первые потери: трое американских военнослужащих погибли, пятеро получили тяжелые ранения в ходе иранских ударов по базам США в регионе.
Также два иранских беспилотника попали по французской военно-морской базе Camp de la Paix в Абу-Даби, расположенной в районе порта Зайед. В результате атаки были повреждены два контейнера на складе, вспыхнул пожар. Жертв среди личного состава нет.
Последствия удара по французской военной базе Camp de la Paix в Абу-Даби
Трамп 1 марта написал в социальных сетях, что американские военные потопили девять иранских военных кораблей, часть из которых он назвал «относительно крупными и важными», а штаб-квартира ВМС Ирана «в значительной степени уничтожена». Президент добавил, что США продолжат преследовать остальные иранские суда. Независимого подтверждения этих данных из других источников на момент публикации не поступало, сведения основаны исключительно на заявлении Трампа. Однако CENTCOM сообщало о потоплении иранского эсминца класса «Джамаран» у причала порта Чахбахар на юго-востоке Ирана.