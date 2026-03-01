В израильском Бейт-Шемеше погибли как минимум 8 человек в результате попадания иранской ракеты в жилой дом

Как минимум 8 человек погибли в результате падения иранской баллистической ракеты в городе Бейт-Шемеш под Иерусалимом, сообщает израильский журналист Амит Сегаль.



Обновление: израильский 9 канал пишет со ссылкой на очевидца, что иранская ракета попала в общественное убежище, в котором прятались люди. По его мнению, число погибших выше, чем до сих пор было разрешено публиковать и большая часть из них — дети.



Ранее The Times of Israel писали со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид Адом» о по меньшей мере 20 раненных. Среди них — 10-летняя девочка, она получила тяжелые ранения.



На месте работают службы спасения.

В результате прямого попадания ракеты обрушился жилой дом, уточняет 9 канал.

28 февраля в результате попадания иранской ракеты по жилому дому в Тель-Авиве погибла одна женщина, десятки людей получили ранения.



В Иране, по последним данным Общества Красного Полумесяца Ирана, в результате ударов погиб 201 человек, еще 747 получили ранения.



На Ближнем Востоке второй день идет война между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой. В результате ударов Израиля убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

