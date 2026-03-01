В армии США объявили о потоплении иранского эсминца класса «Джамаран»

Вооруженные силы США нанесли удар по иранскому эсминцу класса «Джамаран» в начале операции «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). По данным ведомства, корабль тонет в Оманском заливе у причала порта Чахбахар на юго-востоке Ирана. CENTCOM также передало экипажу приказ покинуть судно.

Командование процитировало слова президента США Дональда Трампа, призвавшего иранских военных, бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и полицию сложить оружие. Иранская сторона пока не подтвердила потерю корабля. CENTCOM не уточнило, принадлежал ли эсминец регулярным ВМС Ирана или военно-морским силам КСИР.

Эсминцы класса «Джамаран» (также известного как «Мудж») — наиболее крупные боевые корабли, построенные иранской промышленностью. Головной корабль серии был введен в строй в 2010 году. Водоизмещение кораблей этого класса составляет около 1500 тонн, экипаж — до 140 человек. Они оснащены противокорабельными ракетами, зенитными комплексами, торпедными аппаратами и площадкой для вертолета. По западным оценкам, конструкция «Джамарана» основана на реверс-инжиниринге британских фрегатов класса «Алванд» 1960–1970-х годов, четыре из которых были построены для шахского Ирана (три из них до сих пор находятся в строю).

Удар по эсминцу стал частью совместной американо-израильской военной операции, начавшейся утром 28 февраля. Израиль назвал свою часть операции «Рык льва», а Пентагон — «Эпическая ярость». Удары были нанесены по сотням целей на территории Ирана, включая объекты ПВО, ракетные установки и командные пункты КСИР. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, что подтвердили иранские государственные СМИ. Иран в ответ нанес ракетные и дроновые удары по Израилю и американским базам в странах Персидского залива — Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

К 1 марта CENTCOM подтвердило гибель троих американских военнослужащих и ранения еще пятерых. Командование отрицает заявления КСИР о поражении авианосца USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами, назвав их ложью. В регионе были развернуты авианосные группы во главе с авианосцами «Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд», а также 14 эсминцев с управляемым ракетным вооружением.

