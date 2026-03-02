Иран атаковал крупнейший нефтяной комплекс Саудовской Аравии — СМИ

После начала войны Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке, пишет The New York Times. Под удар, в частности, попал штаб Пятого флота США в Манаме, базы в Ираке и Кувейте, а также использующийся США порт в Дубае.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные базы «в ограниченных оборонительных целях». После этого база Королевских ВВС на Кипре подверглась удару беспилотника.

США начали операцию «Эпическая ярость» 28 февраля по приказу президента Дональда Трампа — совместно с израильской операцией «Рык льва». Удары наносились по военным объектам, командным пунктам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам ракетной программы Ирана; Тегеран был атакован в районе президентского комплекса и резиденций высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес ракетно-дроновые удары по Израилю и американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии.