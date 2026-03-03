Операция Израиля против «Хезболлы», удар по зданию Совета экспертов Ирана. Итоги четвертого дня войны на Ближнем Востоке

Фото: последствия удара по Тегерану / AFP
На Ближнем Востоке США и Израиль продолжают совместную операцию против Ирана. The Insider подводит итоги четвертого дня войны.
Новые удары Израиля по Ирану и Ливану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по Ирану и позициям «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные также зашли на юг Ливана и захватили там несколько позиций. Днем 3 марта в ЦАХАЛ отчитались о ликвидации «правой руки» лидера «Хезболлы» Резы Хузаи, главы штаба ливанского корпуса КСИР, отвечавшего за доставку оружия из Ирана.
Накануне, в ночь на 2 марта, «Хезболла» впервые с ноября 2024 года обстреляла территорию Израиля в качестве мести за убийство иранского лидера Али Хаменеи, на что ЦАХАЛ ответил ударами по всей территории Ливана.
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии
КСИР — Корпус стражей исламской революции
Под утренний удар в Тегеране, как стало известно позднее, попал комплекс правительственных зданий: в частности, офис президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Во второй половине дня 3 марта ЦАХАЛ сообщил о новой «крупномасштабной волне ударов» по «инфрастрктуре иранского террористического режима» в Тегеране и по всей стране. Целью ударов, как утверждается, стали промышленные объекты — заводы, на которых производилось оружие и баллистические ракеты. Иранское агентство Mehr также сообщило о взрывах в районе аэропорта Мехрабад — The Guardian отмечает, что это один из двух аэропортов в стране, который в основном ориентирован на внутренние рейсы.
Кроме того, иранские СМИ и агентство Reuters также сообщили, что под обстрел попало и здание Совета экспертов Ирана — органа, который должен выбрать верховного лидера страны — в Куме. Иранские издания утверждают, что в момент удара в здании никого не было: оно было эвакуировано заранее.
В то же время члены Совета, вероятно, проведут голосование онлайн, отмечал в разговоре с The Insider эксперт по Ближнему Востоку Симон Вольфганг Фукс. По его словам, иранские чиновники опасаются собираться в одном месте в то время, когда Иран фактически находится в состоянии войны. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.
Новые атаки Ирана
В ОАЭ после падения дронов начался пожар в нефтепромышленной зоне в порту города Эль-Фуджайра. На фоне иранских атак работа терминала здесь была приостановлена еще накануне.
Пожар в нефтепромышленной зоне Фуджайры после падения обломков БПЛА, 3 марта 2026
Reuters
Несколько иранских беспилотников также нанесли удар по порту Дукм в Омане. Эту атаку подтверждают специалисты BBC Verify: целью беспилотников, вероятно, стали топливные резервуары.
Reuters отмечает, что этот же порт подвергся удару дронов еще в воскресенье, на второй день войны. Оман при этом ранее выступал посредником при непрямых переговорах Ирана и США по ядерной программе.
Накануне под атаку иранских дронов попало посольство США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Как выяснилось во вторник, эта атака нанесла зданию значительно больший ущерб, чем сообщалось изначально, — часть крыши главного офисного корпуса обрушилась. Госдепартамент США во вторник объявил эвакуацию некоторых своих дипломатов и членов их семей из ближневосточных стран: Катара, Кувейта, Бахрейна, Ирака и Иордании.
Днем 3 марта под обстрел попал центр Израиля, в частности, примыкающий к Тель-Авиву город Бней-Брак. Пострадали семь человек.
Тем временем на фоне атак дронов на Кипр в воскресенье и понедельник несколько стран сообщили, что направят к острову военные корабли и системы ПВО. Такое решение, в частности, приняли Греция, Франция и Великобритания.
Ядерные объекты Ирана: удар по Натанзу, остановка Бушерской АЭС
МАГАТЭ подтвердило удары по ядерному объекту в Натанзе. Иранская сторона еще накануне обвинила Израиль и США в атаке на него. Теперь же в организации уточняют, что повреждения получили здания при входе на подземный завод — в Натанзе расположен основной уранообогатительный центр в Иране. Каких-либо последствий с точки зрения распространения радиации не ожидается, уточнили в МАГАТЭ.
Спутниковые снимки объекта также публикует агентство Reuters.
Последствия удара по ядерному объекту в Натанзе, Иран, 3 марта 2026
Vantor / Reuters
На фоне боевых действий приостановлены работы на стройплощадке АЭС «Бушер», которые ведет российская корпорация «Росатом». Об этом сообщил ее глава Алексей Лихачёв. Он уточнил, что «уже в километрах» от линии физической защиты станции звучат взрывы, которые создают угрозу для рабочих. По словам Лихачёва, «Росатом» при этом потерял связь с руководством иранской атомной отрасли: сейчас у компании нет понимания, в каком состоянии находятся ядерные объекты страны.
Похороны в Минаде
В городе Минад на юге Ирана 3 марта прошли похороны погибших в результате удара по школе для девочек в субботу, 28 февраля. Иранские государственные СМИ называют цифру — 165 погибших, но независимого подтверждения этой информации нет.
Могилы в Минабе, 3 марта 2026
Iranian Press Center / AP
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил в ударе непосредственно Израиль и США. Госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что Штаты «не стали бы намеренно наносить удары по школе». Еще в выходные Центральное командование США сообщило, что «расследует» сообщения о «нанесении ущерба гражданскому населению в результате продолжающихся военных операций».
Иранский Красный Полумесяц тем временем сообщает, что число погибших в Иране выросло до 787 человек. В Ливане, по последним данным местного Минздрава, 52 погибших и 154 раненых (сколько из них боевики «Хезболлы», неясно).
Три человека погибли в ходе иранских итак в ОАЭ, еще 68 получили ранения. На четвертый день войны известно также о четырех погибших в Сирии, по одному погибшему — в Кувейте, Бахрейне и Омане. В Израиле, по последним данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», девять погибших.
Центральное командование США (CENTCOM) также сообщило, что погибли шесть американских военных.
Поставки энергоносителей и рост цен
Эскалация на Ближнем Востоке спровоцировала рост цен на энергоносители. Цена на нефть марки Brent превысила $85 за баррель, что стало самым высоким показателем с июля позапрошлого года.
Военные действия практически остановили транзит энергоносителей через Ормузский пролив — единственный морской путь из Персидского залива в океан, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Как сообщило агентство Bloomberg, китайские чиновники оказывают давление на иранских коллег, чтобы Тегеран не препятствовал транзиту судов с нефтью и газом через пролив. У большинства крупных производителей в регионе — Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ и Ирана — нет других маршрутов для морского экспорта сырья.
Как пишет Reuters, на фоне проблем с судоходством в регионе Ирак уже рассматривает возможное сокращение добычи нефти более чем на 3 млн баррелей в сутки в течение нескольких дней. Азиатские НПЗ также готовятся сократить объемы переработки нефти из-за трудностей с транспортировкой.
Иранские удары в регионе также вынуждают крупных производителей приостанавливать производство.
Накануне Катар приостановил производство сжиженного газа, а Саудовская Аравия остановила крупнейший нефтеперерабатывающий завод после удара дрона. Во вторник QatarEnergy также сообщила, что приостановит не только производство СПГ, но и выпуск алюминия, полимеров и других продуктов.
