Операция Израиля против «Хезболлы», удар по зданию Совета экспертов Ирана. Итоги четвертого дня войны на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке США и Израиль продолжают совместную операцию против Ирана. The Insider подводит итоги четвертого дня войны.

Новые удары Израиля по Ирану и Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по Ирану и позициям «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные также зашли на юг Ливана и захватили там несколько позиций. Днем 3 марта в ЦАХАЛ отчитались о ликвидации «правой руки» лидера «Хезболлы» Резы Хузаи, главы штаба ливанского корпуса КСИР, отвечавшего за доставку оружия из Ирана.



Накануне, в ночь на 2 марта, «Хезболла» впервые с ноября 2024 года обстреляла территорию Израиля в качестве мести за убийство иранского лидера Али Хаменеи, на что ЦАХАЛ ответил ударами по всей территории Ливана.

