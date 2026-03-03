Китай потребовал от Ирана не препятствовать судоходству в Ормузском проливе — Bloomberg

Китайские чиновники оказывают давление на иранских коллег, чтобы Тегеран не препятствовал транзиту судов с нефтью и газом через Ормузский пролив. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на руководителей госкомпаний в газовой отрасли.

По словам собеседников агентства, правительственные чиновники требуют от Ирана гарантий, что тот не будет атаковать танкеры с нефтью и сжиженным газом, проходящие через пролив, а вместо этого обеспечит бесперебойный транзит для судов. Пекин также просит Тегеран воздержаться от ударов по Катару — у него Китай закупает порядка 30% импортируемого в страну сжиженного природного газа (СПГ).

В МИД Китая накануне осудили удары США и Израиля по территории Ирана как не соответствующие уставу ООН. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также публично призвала стороны конфликта обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, нефтеперерабатывающие заводы в странах Азии рассматривают возможность сокращения объемов переработки нефти. Причина тому — трудности с ее транспортировкой через Ормузский пролив. Источники агентства отметили, что китайские и японские компании (в особенности государственные), скорее всего, снизят поставки.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке оптовые цены на газ в Европе уже выросли более чем на 40%. Из-за иранских ударов несколько крупных нефтегазовых объектов в регионе были вынуждены остановить работу. К ним относится, например, государственная компания QatarEnergy: она объявила, что остановит производство СПГ после ударов по объектам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид. На Катар приходится производство около 20% мирового объема СПГ.

За прошедшие четыре дня конфликта по меньшей мере четыре коммерческих судна подверглись атакам в регионе (1, 2, 3, 4). Ормузский пролив — один из главных в мире морских путей транспортировки нефти, по нему ее вывозят из Персидского залива в Аравийское море и Индийский океан. Этим маршрутом идет до трети всего мирового нефтяного трафика. После начала ударов США и Израиля по Ирану Корпус стражей исламской революции перекрыл судоходство в проливе.