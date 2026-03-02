В МИД КНР заявили о поддержке суверенитета Ирана и осудили удары США и Израиля как не соответствующие уставу ООН

Китай публично осудил удары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув отсутствие санкции Совбеза ООН на военную операцию и нарушение основ международного права, а также поддержал суверенитет «всех стран Персидского залива», включая Иран. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин фиксирует угрозу масштабного регионального обострения и требует немедленного прекращения боевых действий. Китай отдельно поддержал заявление Совета министров Совета сотрудничества государств Персидского залива, подтвердившего приоритет дипломатических методов урегулирования.

Пекин обозначил неизменность своей линии против использования силы и «посягательства на суверенитет государств, включая Иран». В МИД подчеркнули готовность работать с международными структурами для сдерживания эскалации и сохранения стабильности на Ближнем Востоке. Китайские власти констатировали, что нынешняя динамика требует «безотлагательного прекращения ударов» и запуска переговорных каналов.

Китай предупредил, что напряженность вокруг Ормузского пролива способна нанести ущерб мировой экономике. На фоне ухудшения ситуации Пекин сообщил об эвакуации более 3 тысяч своих граждан из Ирана и подтвердил гибель одного из них в результате удара по Тегерану.

В МИД КНР отрицают сообщения о предполагаемой передаче Ирану современного ракетного вооружения. Также Китай резко осудил убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи как «грубое нарушение государственного суверенитета». В МИД заявили, что дальнейшая эскалация недопустима, а ключевая роль в урегулировании должна оставаться за Советом Безопасности ООН.

Ранее Россия, Китай и ряд других стран осудили действия Вашингтона и Иерусалима как нарушение международного права. Евросоюз и ООН призывают к сдержанности на фоне стремительной эскалации в регионе. При этом в ЕС подчеркивают, что осуждают иранскую ядерную и ракетную программу, как и репрессии против собственного населения. США и Израиль называют удары по Ирану актом коллективной самообороны и превентивным ударом против его ядерной и ракетной программы.