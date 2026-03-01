Поддержка, осуждение и призывы к сдержанности. Как в мире реагируют на атаку США и Израиля

США и Израиль называют удары по Ирану актом коллективной самообороны и превентивным ударом против его ядерной и ракетной программы, заявляя о нейтрализации экзистенциальной и неминуемой угрозы. Часть западных союзников поддерживает эту позицию, тогда как Россия, Китай и ряд других стран осуждают действия Вашингтона и Иерусалима как нарушение международного права. Евросоюз и ООН призывают к сдержанности на фоне стремительной эскалации в регионе. При этом в ЕС подчеркивают, что осуждают иранскую ядерную и ракетную программу, как и репрессии против собственного населения.



Как атаку преподносят США и Израиль



США и Израиль преподносят атаку, как коллективную самооборону и превентивный удар по ядерной и ракетной программе Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называет угрозу, исходящую от иранского режима, «экзистенциальной». Президент США Дональд Трамп — «неминуемой» для США и союзников.



Поддержка ударов США и Израиля



Премьер-министр Канады Марк Карни и министр иностранных дел Анита Трюдо в совместном заявлении поддержали удары как шаг против получения Ираном ядерного оружия и «для защиты международной безопасности».



Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его страна поддерживает решение США и «солидарна с мужественным народом Ирана в его борьбе против угнетения».



Франция, Германия и Британия выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Тегеран давно призывали остановить ядерную программу и «воздержаться от дестабилизирующих действий».



Страны Персидского залива осудили иранские удары по Бахрейну, ОАЭ, Катару, Кувейту и Иордании. Саудовская Аравия назвала операцию Ирана «предательской» и пообещала «использовать все имеющиеся в распоряжении возможности для поддержки соседей в любых предпринимаемых ими мерах». При этом страны Персидского залива стараются напрямую не одобрять удары США и Израиля.



Осуждение ударов США и Израиля



Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного руководителя страны аятоллы Али Хаменеи. Российский лидер назвал произошедшее «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права» и пообещал передать слова сочувствия родным и близким Хаменеи, а также правительству и народу Ирана. В своей телеграмме Путин охарактеризовал Хаменеи как «выдающегося государственного деятеля», который внес личный вклад в развитие российско-иранских отношений и их выход на уровень «всеобъемлющего стратегического партнёрства».



Перед этим МИД России осудил агрессию США и Израиля против Ирана, потребовав политико-дипломатического урегулирования конфликта. В ведомстве подчеркнули, что действия США и Израиля ставят регион на грань гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы.



Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что действия США и Израиля не соответствуют международному праву.

В Китае заявили, что считают недопустимыми удары США и Израиля по Ирану в разгар переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном. В Пекине также подчеркнули, что убийство лидера суверенного государства и призывы к смене режима являются нарушением международного права и базовых норм международных отношений. Китайская сторона выразила серьезную обеспокоенность тем, что боевые действия охватили весь Персидский залив и что ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в крайне опасной фазе.



Призывы к сдержанности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после смерти Хаменеи у иранского народа появилась новая надежда, и подчеркнула, что необходимо сделать все, чтобы будущее страны принадлежало самим иранцам. В целом Евросоюз призывает к сдержанности и соблюдению международного права. В Брюсселе напрямую не одобряют американские и израильские удары, но подчеркивают, что осуждают иранскую ядерную и ракетную программу и репрессии против своего населения.



Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил «военную эскалацию», заявив, что применение силы США и Израилем и ответные удары Ирана «подрывают международный мир и безопасность». Он потребовал немедленного прекращения боевых действий.



МИД Индии выразил глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями в регионе и призвал все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации и уделять первостепенное внимание безопасности гражданского населения.

Нейтральную позицию также занял Азербайджан: выразил глубокую озабоченность и призвал к сдержанности. При этом на смерть Хаменеи Баку отреагировал соболезнованиями, подчеркнув, что Хаменеи «играл важную роль в жизни иранского государства и общества многие годы».

