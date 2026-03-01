Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации в Иране. Франция заявила о готовности защищать союзников

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после атаки США и Израиля, об этом говорится на сайте ООН.



Генсек ООН Антониу Гутерриш на экстренном заседании Совбеза осудил массированные удары США и Израиля по Ирану, а также ответные атаки Тегерана, которые, по его словам, нарушили суверенитет Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он напомнил о запрете на применение силы, закрепленном в статье 2 Устава ООН, и назвал происходящее «серьезной угрозой международному миру и безопасности», предупредив о риске неконтролируемой эскалации.



По данным израильских источников, удары пришлись по 20 городам Ирана, включая Тегеран, Исфахан и Тебриз. Сообщается о гибели высокопоставленных чиновников, в том числе аятоллы Али Хаменеи, и жертвах среди мирного населения. По данным иранских СМИ, в результате авиаудара по школе для девочек в Минабе погибли по меньшей мере 85 человек, многие получили ранения. В результате удара по школе в Тегеране погибли два человека.



Воздушное пространство страны закрыто, интернет почти полностью отключен.



Иран, объявив о праве на самооборону, нанес удары по американским объектам в регионе. Ряд стран Персидского залива сообщил о перехвате ракет, в ОАЭ погиб мирный житель из-за обломков. На этом фоне появились сообщения о закрытии Ормузского пролива.



По израильским данным, в результате ударов Ирана по Израилю пострадали 89 человек.



Франция, по инициативе которой было созвано заседание, осудила удары Ирана по странам региона и заявила о готовности защищать союзников. Париж также указал на сокращение сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.



Россия поддержала Иран, назвав действия США и Израиля «актом агрессии».



Посол США Майк Уолтц заявил, что операция «Эпическая ярость» была нацелена на ракетную и военно-морскую инфраструктуру Ирана и призвана не допустить появления у него ядерного оружия, и обвинил Тегеран в поддержке «Хезболлы», ХАМАС и хуситов.



Представитель Ирана назвал атаки нарушением Устава ООН и заявил о «законном праве на самооборону».



Посол Израиля Дани Данон заявил, что дипломатические возможности исчерпаны и операция направлена на предотвращение «существенной угрозы».



Гутерриш призвал стороны к немедленной деэскалации и возвращению к переговорам по ядерной программе, отметив, что недавний раунд непрямых консультаций при посредничестве Омана не был доведен до конца.

