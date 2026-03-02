Иран обвинил США и Израиль в ударе по ядерным объектам

США и Израиль ударили по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Реза Наджафи, пишет агентство Reuters.

По словам Наджафи, под удар попал ядерный объект в Натанзе. Он утверждает, что атака произошла накануне, в воскресенье, 1 марта. США и Израиль, по его словам, ударили по «мирным, охраняемым ядерным объектам Ирана».

Других подтверждений этой информации нет. Другие стороны конфликта это заявление не комментировали.

Обновлено 12:57. В МАГАТЭ заявили, что на данный момент в организации не располагают сведениями о том, что какие-либо из ядерных объектов в Иране были повреждены или атакованы. Это следует из заявления главы организации Рафаэля Гросси.

В Натанзе расположен основной уранообогатительный центр в Иране. Незадолго до начала конфликта спутниковые снимки зафиксировали масштабную активность Ирана по укреплению своих ядерных и военных объектов, в том числе Натанза. В конце июня прошлого года ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане уже попадали под удар США.

США и Израиль атаковали Иран утром 28 февраля. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока. Днем в понедельник, 2 марта, иранская гостелерадиокомпания сообщила об уничтожении американской базы в Бахрейне. Спутниковые снимки подтвердили повреждения — судя по ним, некоторые здания оказались разрушены полностью.

