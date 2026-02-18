Иран укрепляет ядерные и военные объекты на фоне переговоров с США, сопровождающихся военными угрозами — Reuters

На спутниковых снимках, опубликованных агентством Reuters, удалось зафиксировать масштабную активность Ирана на ядерных и военных объектах, пострадавших от ударов Израиля и США ранее.

На военном комплексе Парчин в 30 км к юго-востоку от Тегерана, атакованном израильтянами в октябре 2024 года, возведено новое сооружение, которое затем накрыли бетонным «саркофагом» и засыпали землей. Американский Институт науки и международной безопасности (ISIS) идентифицировал объект как «Талеган-2» и сообщил, что в ходе строительства там, предположительно, появилась цилиндрическая камера длиной около 36 метров, похожая на контейнер для испытания взрывчатых веществ. По словам аналитиков ISIS, такие контейнеры используются в разработке ядерного оружия, однако они применимы и в ряде обычных военных программ.

На ядерном комплексе в Исфахане, разбомбленном американцами в июне 2025 года, засыпаны все три входа в подземный тоннельный комплекс, где, по данным дипломатов, хранится значительная часть обогащенного урана Ирана. Эксперт в области анализа спутниковых снимков Уильям Гудхайнд из организации Contested Ground подтвердил, что по состоянию на 10 февраля все три тоннеля были полностью засыпаны. По оценке ISIS, это существенно затруднит как воздушные удары, так и возможный рейд спецназа с целью захвата или уничтожения ядерного материала.

Параллельно примерно в 2 км от Натанза — основного уранообогатительного центра страны, — на объекте у так называемой Горы Кирка ведется укрепление двух входов в тоннели. Спутниковые снимки от 10 февраля фиксируют там многочисленную технику, в том числе самосвалы и бетономешалки.

Ведется и восстановление иранских ракетных баз. На базе Шираз-Юг — одной из 25 основных стартовых площадок для баллистических ракет средней дальности, по данным израильского исследовательского центра Alma, — завершены работы по расчистке и частичному восстановлению главного логистического и командного комплекса. Однако, по оценке Гудхайнда, база пока не вышла на базовый уровень боеготовности. На ракетной базе под Кумом завершен ремонт кровли здания, поврежденного при авиаударе.

Всё это происходит на фоне переговоров США и Ирана по ядерной программе. Очередной раунд прошел в Женеве 17 февраля с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа. Вашингтон добивается полного свертывания иранской ядерной программы, угрожая в случае провала переговоров нанести новый удар. Основатель ISIS Дэвид Олбрайт отметил в своем аккаунте в Twitter (X), что затягивание переговоров дает Ирану время для дополнительного укрепления объектов и превращения их в «полностью неузнаваемые бункеры», устойчивые к авиаударам.

