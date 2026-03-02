Иранская гостелерадиокомпания сообщила об уничтожении американской базы в Бахрейне. Спутниковые снимки подтверждают повреждения

Фото: NYT / Planet Labs
Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила об атаке на базу США в Бахрейне и американское консульство в Ираке. IRIB утверждает, что они были уничтожены. Спутниковые снимки подтверждают разрушения военно-морской базы США в столице Бахрейна Манаме.
По версии иранской стороны, под удар попали американская военная база в Бахрейне (какая именно, не уточняется) и американское консульство в Эрбиле (Ирак). Они разрушены и непригодны для использования, утверждается в публикации.
Штаб Пятого флота США и штаб-квартира Центрального командования ВМС США в Манаме попали под удар Ирана еще в первый день войны, 28 февраля. Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных разрушениях после ударов по штабу Пятого флота в столице Бахрейна. Их публикуют Al Arabiya и The New York Times.
Анализ NYT показывает, что уничтожены были по меньшей мере две вышки связи, также несколько крупных зданий на базе были разрушены или получили повреждения.
Иранское издание Fars сообщило о серии взрывов в Бахрейне, которые якобы произошли 2 марта. Издание публикует видео, на котором видно сильное задымление. Судя по дорожным указателям, ролик снят в окрестностях столицы, однако дата съемки неизвестна.
В иракском Эрбиле известно о серии взрывов, однако их слышали в районе аэропорта в воскресенье и понедельник утром. Об этом сообщало, в частности, агентство Associated Press. В воскресенье иранские СМИ подтвердили, что целью удара в Эрбиле стала военная база США, расположенная вблизи аэропорта.
Независимых подтверждений, что под удар в Эрбиле попало и американское консульство, The Insider найти не удалось. Агентство Reuters, например, сообщало лишь о дыме в окрестностях посольства США в Кувейте 2 марта.
С 28 февраля Иран нанес удары как минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке. Утром 2 марта стало известно, что Иран атаковал Saudi Aramco в Рас-Тануре — крупнейший нефтяной комплекс Саудовской Аравии. По данным агентства Bloomberg, Saudi Aramco после этого приостановил работу завода.