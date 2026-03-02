Иранская гостелерадиокомпания сообщила об уничтожении американской базы в Бахрейне. Спутниковые снимки подтверждают повреждения

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила об атаке на базу США в Бахрейне и американское консульство в Ираке. IRIB утверждает, что они были уничтожены. Спутниковые снимки подтверждают разрушения военно-морской базы США в столице Бахрейна Манаме.

По версии иранской стороны, под удар попали американская военная база в Бахрейне (какая именно, не уточняется) и американское консульство в Эрбиле (Ирак). Они разрушены и непригодны для использования, утверждается в публикации.

Штаб Пятого флота США и штаб-квартира Центрального командования ВМС США в Манаме попали под удар Ирана еще в первый день войны, 28 февраля. Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных разрушениях после ударов по штабу Пятого флота в столице Бахрейна. Их публикуют Al Arabiya и The New York Times.

Анализ NYT показывает, что уничтожены были по меньшей мере две вышки связи, также несколько крупных зданий на базе были разрушены или получили повреждения.