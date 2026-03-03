WP: Атака на посольство США в Эр-Рияде принесла гораздо больше ущерба, чем сообщалось, — обрушилась крыша

Атака беспилотников на посольство США в Эр-Рияде нанесла зданию значительно больший ущерб, чем сообщалось изначально, — часть крыши главного офисного корпуса обрушилась, а внутри помещений бушевал пожар. Об этом свидетельствует внутреннее оповещение Госдепартамента, с которым ознакомилась The Washington Post.

«Канцелярия по-прежнему задымлена, часть ее крыши обрушилась», — говорится в документе. Там также указывается, что посольство получило «структурные повреждения», а сотрудники «продолжают укрываться на месте».

Минобороны Саудовской Аравии в понедельник охарактеризовало последствия атаки двух беспилотников как «ограниченный пожар и незначительный материальный ущерб». Сведения из внутреннего оповещения существенно расходятся с этой оценкой.

Удар последовал за решением президента США Дональда Трампа начать совместно с Израилем масштабную военную кампанию против Ирана, в ходе которой был убит верховный лидер страны и многие члены иранского высшего руководства. После этого Иран начал наносить ответные удары по американским базам в регионе и по союзникам Вашингтона — как арабским, так и израильским. Госдепартамент объявил об эвакуации из более чем десяти ближневосточных стран сотрудников, чье присутствие там не является обязательным, и призвал всех граждан США покинуть эти территории. На второй день войны Иран атаковал посольство США в Бахрейне.

