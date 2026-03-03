«Слишком поздно»: Трамп заявил, что отверг иранское предложение о переговорах, хотя двумя днями ранее сам говорил о согласии на диалог

Президент США Дональд Трамп заявил, что время для переговоров с Ираном упущено. Он написал в своей социальной сети Truth Social:

«Их ПВО, ВВС, флот и руководство уничтожены. Они хотят говорить. Я сказал — слишком поздно».

Накануне в интервью The Atlantic Трамп утверждал, что новое иранское руководство само обратилось с просьбой о диалоге и он на это согласился. Тогда же он посетовал, что иранская сторона слишком долго медлила: «Им следовало сделать это раньше. Они слишком долго хитрили». Ряд иранских переговорщиков, с которыми Вашингтон контактировал в последние недели, по словам Трампа, погибли в ходе ударов.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, однако, опубликовал следом в Twitter (X) категоричное опровержение, написав: «Мы не будем вести переговоры с Соединёнными Штатами».

Трамп продолжает делать ставку на смену иранского режима изнутри. Недавно он записал видеообращение в соцсетях с призывом к иранцам подняться против действующей власти после завершения бомбардировок. Уверенность в неизбежности перемен президент объяснил празднованиями на улицах иранских городов и акциями поддержки среди диаспоры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе — хотя тот же The Atlantic оговаривается, что параллельно в ряде мест прошли и масштабные антивоенные протесты.

Трамп при этом заверил, что операция не скажется на позициях республиканцев перед осенними промежуточными выборами, а ее влияние на нефтяные котировки окажется меньше прогнозируемого. Совместные американо-израильские удары по Ирану начались утром 28 февраля.

