«Хезболла» атаковала Израиль в качестве мести за убийство Али Хаменеи. ЦАХАЛ ответил ударами по всему Ливану

Шиитская группировка «Хезболла» в ночь на 2 марта атаковала север Израиля ракетами и беспилотниками. Как пишет The Times of Israel, в Хайфе и ее окрестностях сработал сигнал воздушной тревоги, вскоре ЦАХАЛ подтвердил, что обстрел идет со стороны Ливана. По данным армии, одну ракету перехватили средства ПВО, еще как минимум две упали в поле. По меньшей мере два беспилотника были сбиты над Верхней Галилеей.

Армия обороны Израиля подтвердила, что в ответ начала наносить удары по объектам, связанным с «Хезболлой», по всему Ливану. Сообщается, что десятки ударов были нанесены по штаб-квартире и инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте и окрестностях, а также на юге страны. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов по Ливану погиб по меньшей мере 31 человек.

«Мы готовились к выступлению на нескольких фронтах и наступательной кампании против „Хезболлы“. Любой враг, угрожающий нашей безопасности, заплатит высокую цену; мы не допустим вреда жителям Государства Израиль или северной границе», — говорится в заявлении начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Эяля Замира.

Накануне «Хезболла» выпустила заявление, в котором пообещала отомстить на гибель аятоллы Али Хаменеи, убитого 28 февраля в ходе совместной операции Израиля и США против Ирана. Как отмечает Al Jazeera, президент и премьер-министр Ливана призывали не втягивать страну в очередную войну.

«Хезболла» не атаковала Израиль с ноября 2024 года, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США. В заявлении группировки отмечалось, что нынешняя атака должна напомнить Израилю о необходимости «вывести войска с оккупированной ливанской территории»: речь идет о пяти пограничных постах, которые израильские силы сохраняют в Ливане, ссылаясь на соображения безопасности, вопреки требованию о выводе войск в соответствии с соглашением 2024 года.

28 февраля США и Израиль начали совместные военные действия против Ирана. Тегеран ответил ударами по Израилю и американским базам в странах Ближнего Востока.