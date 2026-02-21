Израиль нанес удары по Ливану. Погибли 10 человек, в их числе — 8 членов движения «Хезболла»

Израиль поздним вечером 20 февраля нанес авиаудары по восточному Ливану. В результате погибли как минимум 10 человек, среди них — 8 членов террористического движения «Хезболла». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей движения.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что погибло 10 человек, но не уточнило соотношения между боевиками и мирными жителями. Погибшие члены «Хезболлы» находились вблизи деревни Раяк на северо-востоке Ливана. Представители Израиля утверждают, что погибшие входили в ракетное подразделение «Хезболлы». В результате атаки ранения получили 24 человека, в том числе трое детей.

Как сообщает Reuters со ссылкой на израильские власти, удары были нанесены также по объектам «Хезболлы» в районе аэродрома Баальбек и командному центру палестинского террористического движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Айн аль-Хилю в южном Ливане.

В ноябре 2025 года Израиль нанес удар по столице Ливана Бейруту. Тогда заявленной целью был руководитель штаба исламистского движения «Хезболлы» Хайтам Али Табатабай.