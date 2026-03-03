ЦАХАЛ сообщил о наземной операции в Ливане. Израильские военные зашли на юг страны и захватили несколько позиций

Военнослужащие 91-й дивизии Армии обороны Израиля вошли на юг Ливана и захватили там несколько позиций. Как говорится в заявлении ЦАХАЛ, которое цитирует Ynet, армия «работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей севера [Израиля] посредством массированных ударов по инфраструктуре „Хезболлы“, чтобы предотвратить угрозы и попытки проникновения на израильскую территорию».

В ЦАХАЛ также заявили, что продолжают наносить авиаудары по инфраструктуре шиитской группировки «Хезболла», «чтобы предотвратить угрозы и попытки проникновения» в Израиль. «„Хезболла“ решила вступить в кампанию на стороне Ирана и ощутит последствия своих действий», — говорится в заявлении армии.

В ночь на 2 марта «Хезболла» впервые с ноября 2024 года обстреляла территорию Израиля в качестве мести за убийство иранского лидера Али Хаменеи. На израильской территории упали несколько ракет и были сбиты беспилотники, запущенные со стороны Ливана. Кроме того, «Хезболла» обвинила Израиль в несоблюдении соглашения 2024 года, поскольку ЦАХАЛ сохранял пять приграничных постов на ливанской территории.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что введет запрет на военную деятельность «Хезболлы» и ограничит активность группировки политической сферой, фактически объявив «Хезболлу» вне закона.

Как пояснила в комментарии The Insider востоковед Марианна Беленькая, Израиль действительно сохранял небольшое военное присутствие в Ливане, но не считает это нарушением:

«Присутствие израильских сил в Ливане было очень незначительным, в нескольких точках, которые все время остаются спорными районами у границ. Израиль оставляет их за собой, пока не решены вопрос с присутствием „Хезболлы“ на юге Ливана и вопрос с демаркацией границы. Израиль утверждает, что все войска из Ливана были выведены, кроме этих пяти районов на границе».

