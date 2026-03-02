Запретив военную деятельность «Хезболлы», власти Ливана фактически объявили группировку вне закона — востоковед Беленькая

Премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил, что намерен ограничить «Хезболлу» исключительно политической деятельностью, лишив группировку возможности проводить военные операции и операции в сфере безопасности на территории страны. Глава правительства потребовал от силовых структур пресекать любые вооруженные вылазки с ливанской земли, назвав всю внегосударственную деятельность «Хезболлы» незаконной.

Поводом для заявления стала очередная эскалация в ночь на 2 марта: боевики обстреляли север Израиля ракетами и дронами, а ЦАХАЛ в ответ нанес массированные удары по объектам группировки в Бейруте, его пригородах и на юге страны. По данным израильских военных, в ходе атаки был уничтожен руководитель разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейн Маклед. Сама группировка незадолго до этого обещала отомстить за гибель аятоллы Али Хаменеи, убитого 28 февраля.

Как отметила в комментарии The Insider востоковед Марианна Беленькая, решение правительства Ливана о запрете военной деятельности «Хезболлы» беспрецедентно — такого еще не было в истории Ливана:

«До сих пор власти Ливана боялись пойти против “Хезболлы”, и только нынешнее правительство и президент, которые появились год назад, стали выступать против “Хезболлы”, но действовали аккуратно — начали проводить программу разоружения, или “консолидации оружия в руках государства”. Делали они всё это очень осторожно, опасаясь гражданской войны в Ливане.

Сейчас фактически они объявили “Хезболлу” вне закона. Заявление о поиске и аресте зачинщиков и провокаторов — это уже большое достижение. Удастся ли это всё реализовать — это большой вопрос, потому что “Хезболла” гораздо мощнее, чем ливанская армия, и неизвестно, где боевики находятся. Сценарий запрета “Хезболле” и политической деятельности рассматривался на заседании правительства, его предлагали оппозиционные “Хезболле” партии, но в итоге не получилось добиться большинства и был найден вот такой компромисс.

Всё начинается с маленьких шагов, и первый маленький шаг правительство Ливана сделало. Втайне ливанское правительство надеется, что Израиль нанесет мощные удары по инфраструктуре “Хезболлы”, но, с другой стороны, их цель — отвести войну от Ливана в надежде на то, что, возможно, “мы сами разберемся, только не бомбите нас и не превращайте жизнь в Ливане в хаос”. Если это была цель, то пока никаких результатов нет, потому что Израиль продолжает атаки по “Хезболле”».

