Премьер-министр Ливана заявил, что введет запрет на военную деятельность «Хезболлы»

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Ливан ограничит деятельность шиитской группировки «Хезболла» в стране. Об этом сообщает агентство Reuters. Накануне Израиль и боевики «Хезболлы» обменялись совместными ударами, в результате был убит глава разведки группировки, сообщили в Армии обороны Израиля.

Действия группировки ограничат политической сферой, следует из заявления Салама. Как отмечает Al Jazeera, запрет касается военной и силовой деятельности:

«Мы заявляем о своем неприятии любых военных [операций] или операций в сфере безопасности, проводимых с территории Ливана вне рамок законных институтов», — цитирует премьер-министра издание.

Наваф Салам назвал всю деятельность «Хезболлы» «незаконной» и призвал силы безопасности «предотвратить любые нападения, совершаемые с территории Ливана».

Это заявление прозвучало после обмена ударами между Израилем и «Хезболлой» в ночь на второе марта. В ночь на понедельник «Хезболла» атаковала север Израиля ракетами и беспилотниками. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам, связанным с «Хезболлой», по всему Ливану. Сообщалось, что десятки ударов были нанесены по штаб-квартире и инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте и окрестностях, а также на юге страны.

Обновлено 15:35. ЦАХАЛ тем временем сообщает, что в ходе ночного удара по Бейруту был ликвидирован глава разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейн Маклед.

Незадолго до этого «Хезболла» выпустила заявление, в котором пообещала отомстить за гибель аятоллы Али Хаменеи, убитого 28 февраля. Как отмечала Al Jazeera, президент и премьер-министр Ливана призывали не втягивать страну в очередную войну.

В разговоре с The Insider востоковед, эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов отмечает, что вопрос «Хезболлы» всегда был, вероятно, ключевым для Ливана и его внутриполитической повестки. Эксперт объясняет это контекстом предстоящих в мае этого года парламентских выборов в стране:

«Действующему правительству, конечно, во что бы то ни стало хотелось бы решить эту проблему — то есть добиться полного разоружения “Хезболлы“. У президента Джозефа Ауна времени гораздо больше, и он не торопится решать эту проблему и может себе позволить какие-то резкие выпады в адрес “Хезболлы“, но и то нельзя сказать, что он идет на конфронтацию с ней. Так или иначе, несмотря на все попытки добиться разоружения “Хезболлы“, отвода ее сил от реки Литани, этого не получается сделать.



“Хезболла“ обладает довольно серьезным арсеналом оружия, большим числом боевиков, при этом многие из них являются таким “мобилизационным фондом“. То есть это огромное число, в том числе молодежи, которые при необходимости готовы встать в ряды “Хезболлы“. Власти предельно осторожны, поэтому пока процесс разоружения продвигается, но со скрипом».

По мнению Сулейманова, вряд ли процесс разоружения боевиков удастся довести до конца в ближайшее время. «Максимум», на который могут рассчитывать власти Бейрута, — гарантия невмешательства «Хезболлы» в прямые конфликты с Израилем в будущем.